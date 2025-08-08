結緣價1萬8000元賣鯊魚劍 台南農夫貼臉書下場曝光

鯊魚劍示意圖。（資料照）

〔記者王捷／台南報導〕連姓農夫在臉書社團張貼俗稱鯊魚劍的鈍鋸鰩鼻鋸照片，並標註結緣金1萬8000元。台南地院依違反野生動物保育法判徒刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

連男自2025年1月間，在名為全國落難神尊結緣交流平台的臉書社團，以hsun hung為名張貼鈍鋸鰩鼻鋸照片並附上金額，公開展示保育類野生動物產製品，意圖販賣。經海巡署偵防分署北門查緝隊同年3月4日查獲，扣得鯊魚劍1支，並報請台南地檢署偵辦起訴。

法院審理時，連男坦承犯罪，並有臉書貼文截圖、查扣筆錄、扣押物照片與國立屏東科技大學出具之物種鑑定書等證據。法院認定，該行為具持續性，為繼續犯，構成野生動物保育法第40條第2款之意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪。

南院考量，連男無前科，為五專畢業，已婚並育有2名子女，平時從事務農工作，以種菜賣菜維生，並於偵審期間坦承犯行，考量其動機、方法、社會危害程度及犯罪後態度等，量處有期徒刑6月，得易科罰金，以日額1000元計算，並宣告緩刑2年，期間付保護管束，應於判決確定1年內完成3場法治教育。

