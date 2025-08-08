為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    結緣價1萬8000元賣鯊魚劍 台南農夫貼臉書下場曝光

    鯊魚劍示意圖。（資料照）

    鯊魚劍示意圖。（資料照）

    2025/08/08 20:02

    〔記者王捷／台南報導〕連姓農夫在臉書社團張貼俗稱鯊魚劍的鈍鋸鰩鼻鋸照片，並標註結緣金1萬8000元。台南地院依違反野生動物保育法判徒刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

    連男自2025年1月間，在名為全國落難神尊結緣交流平台的臉書社團，以hsun hung為名張貼鈍鋸鰩鼻鋸照片並附上金額，公開展示保育類野生動物產製品，意圖販賣。經海巡署偵防分署北門查緝隊同年3月4日查獲，扣得鯊魚劍1支，並報請台南地檢署偵辦起訴。

    法院審理時，連男坦承犯罪，並有臉書貼文截圖、查扣筆錄、扣押物照片與國立屏東科技大學出具之物種鑑定書等證據。法院認定，該行為具持續性，為繼續犯，構成野生動物保育法第40條第2款之意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪。

    南院考量，連男無前科，為五專畢業，已婚並育有2名子女，平時從事務農工作，以種菜賣菜維生，並於偵審期間坦承犯行，考量其動機、方法、社會危害程度及犯罪後態度等，量處有期徒刑6月，得易科罰金，以日額1000元計算，並宣告緩刑2年，期間付保護管束，應於判決確定1年內完成3場法治教育。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播