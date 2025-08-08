為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    三重車手拒捕撞傷3警1女！倒撞十餘車、變電箱 慘況曝光

    柯嫌倒車撞倒10餘輛機車、1婦人，直到撞斷變電箱才停下落網。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/08 19:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局查緝面交詐欺車手，要將吳姓車手拖下車時，後方同夥柯姓收水車手見狀，駕車衝撞警員拒捕逃逸，三名員警雖及時閃避，仍造成兩人手部挫傷、一人腿部遭夾傷。柯嫌畏罪高速逃逸時，倒車高速連撞路邊10餘輛機車，波及一名林姓婦人，直到撞倒後方變電箱才停下，警方上前壓制柯嫌，連同陳姓車手送辦；三名員警所幸傷勢不重，但林婦到院被檢查出腿部開放性骨折，全案依詐欺、殺人未遂、公共危險及妨害公務等罪嫌，將兩人送辦。

    三重警分局調查，員警下午五時許掌握情資，到三重區大智街一帶查緝面交車手，要從一輛日產轎車駕駛座拖下21歲吳姓車手時，後方同夥、監控的27歲柯姓收水車手見狀，加速駕駛賓士車切出逃逸，期間衝撞正緝捕吳姓車手的三名員警，三名員警閃避不及遭撞傷，仍負傷緝捕吳姓車手。

    柯嫌駕車高速逃逸，因竄入死巷，加上員警上前緝捕，他竟高速倒車，像撞倒保齡球般，連撞路邊十餘輛機車，還撞斷一名59歲林婦腿部，直到撞斷路邊變電箱才停下，員警隨即上前趁柯嫌因撞擊未回神時，將他緝捕到案，連忙將林婦送醫，到院被檢出腿部開放性骨折，緊急開刀救治，三名員警緝匪掛彩，直到壓制逮捕車手才就醫，幸均無大礙。

    警方逮獲吳姓、柯姓兩名車手，將柯嫌依詐欺、殺人未遂、公共危險及妨害公務現行犯移送新北地檢偵辦，吳嫌依詐欺現行犯送辦，續追幕後集團。

    三重分局查緝車手，遭柯姓同夥駕車衝撞，3警、1婦人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

