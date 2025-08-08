為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗警追捕毒品人口 犯嫌闖紅燈撞飛騎士棄車逃逸

    休旅車闖紅燈攔腰撞上機車，機車被撞上人行道、支離破碎。（圖由苗栗縣山城救援協會提供）

    休旅車闖紅燈攔腰撞上機車，機車被撞上人行道、支離破碎。（圖由苗栗縣山城救援協會提供）

    2025/08/08 20:08

    首次上稿 19:26
    更新時間 20:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗警方今（8日）下午3點多，追捕一輛疑似毒品人口的休旅車，駕駛為擺脫警方於路口闖紅燈，當場攔腰撞飛一名機車騎士，造成騎士傷重送入加護病房開刀搶救，而肇事駕駛則棄車逃逸，警方追緝中。

    這起車禍發生於下午3點半許，被警方追捕的休旅車駕駛於公館鄉鶴岡、仁安村逃竄，於行駛苗26線往東方向與119甲線（公館沿山道）路口時遇紅燈，但為擺脫警車，直接闖越，攔腰撞上沿119甲線往南（銅鑼方向）行駛的年約41歲的機車男騎士。

    因撞擊力道猛烈，機車騎士被撞飛墜落於路肩，機車也被撞上人行道、支離破碎，連車牌都被震飛入一旁圳溝，機車男騎士則倒臥在路肩無法起身。休旅車頭也毀損嚴重、保險桿脫落，但駕駛隨即趁亂棄車逃逸。

    車禍發生當下，苗栗縣山城救援協會人員恰巧行經，也投入救援，並爬入圳溝下水將車牌撿起；因午後烈日高溫，現場也有熱心民眾拿起雨傘為受傷騎士遮陽。受傷騎士經消防救護人員送醫，到院時意識不清，送入加護病房開刀救治，警方全力追查休旅車駕駛到案。

    男性騎士倒地不起，熱心民眾拿雨傘替他遮陽。（圖由苗栗縣山城救援協會提供）

    男性騎士倒地不起，熱心民眾拿雨傘替他遮陽。（圖由苗栗縣山城救援協會提供）

