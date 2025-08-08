貨車司機喝高粱酒逾7小時「還有殘留」 母載女兒被撞1死1傷

蔡姓貨車司機喝高粱酒逾7小時，呼氣仍有0.33毫克酒精濃度，中檢依公共危險致死罪起訴。（資料照）

2025/08/08 19:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子去年7月15日上午7時許駕駛小貨車，超速行經北屯區一處路口時，與騎機車載6歲女兒的陳姓母親相撞，母女都受傷，陳女於台中慈濟醫院急救18天，至去年8月1日不治。蔡男呼氣酒精濃度為0.33毫克，他宣稱是肇事前一夜，距離案發時間逾7個小時前喝高粱酒，台中地檢署依酒駕致死罪（公共危險罪致死）將蔡男提起公訴。

起訴書指出，57歲的蔡男當天上午7時44分，駕駛自用小貨車載著姪子，行經北屯區的崇德八路二段與豐樂北二路口，該處路口設有閃光黃燈號誌，限制時速為50公里，且應減速慢行通過，蔡男卻未減速，直接超速通過，43歲的陳女當時騎機車載6歲女兒，行經路口處，疏忽沒注意閃光紅燈，她沒有停等即直接通過，兩車於路口對撞，母女都受傷。

請繼續往下閱讀...

陳女傷勢很重，女兒也腦震盪且身體多處骨折，急救後脫險，但母親陳女於台中慈濟醫院急救至8月1日，因頭胸腹部鈍挫傷，導致多重器官損傷而死亡，蔡男案發時酒測為0.33毫克。

蔡男宣稱車禍之前，去年7月14日晚間8時，到朋友住處喝高粱酒，至15日凌晨0時返家，沒想到時隔逾7小時，體內仍殘留酒精沒有全部代謝，台中地檢署依公共危險罪致死，將蔡男起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法