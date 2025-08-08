為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金車追償7億案》律師解析「揭穿公司面紗」 成司法防堵債務規避新利器

    台灣公司法近年更重視「實質控制」判斷，包括透過關係企業轉移資產規避債務、公司與股東財務混同，以及設立資本不足或空殼公司從事不法行為。（資料照，示意圖）

    台灣公司法近年更重視「實質控制」判斷，包括透過關係企業轉移資產規避債務、公司與股東財務混同，以及設立資本不足或空殼公司從事不法行為。（資料照，示意圖）

    2025/08/08 19:06

    〔記者劉詠韻／台北報導〕知名企業金車集團追償7億元投資款糾紛，法院認定被告愛樹科技透過新設愛物科技轉移資產，涉嫌規避債務，遂援引「揭穿公司面紗」原則，判決兩家公司連帶清償4億元。穩勝國際事務所主持律師包盛顥指出，該原則在台灣司法實務並非罕見，特別在少數股東權益受損、公司經營權爭議或資產脫產案件中，法院往往要求原告嚴格舉證，證明公司法人格遭濫用以達成不法目的。

    包盛顥說明，金車集團於2008年將持股轉讓予被告，並簽訂企業讓渡契約，讓愛樹科技承擔包括借款在內的債務。雖然愛樹科技營運改善，卻未清償債務，反將盈餘用於個人債務及專利費，並設立新公司轉移資產。法院認為此舉雖未達債權與股權混淆，但已屬債務清償順序及公司資產處分權的濫用，侵害原債權人權益，成為援引揭穿公司面紗的關鍵。

    法院依據愛物與愛樹兩家公司「實質控制」高度關聯，從共用網址、董監事人員重疊到金流往來等證據，認定被告利用不同法人格，但實質同一控制者，以類似業務轉移資產，規避法律責任，構成典型的形式公司濫用。

    傳統公司法強調公司與股東為獨立法律主體，股東負有限責任。但隨企業型態多元，有心人士利用公司法人格規避法律責任，僅憑形式獨立已不足以維護公平正義。台灣公司法近年更重視「實質控制」判斷，包括透過關係企業轉移資產規避債務、公司與股東財務混同，以及設立資本不足或空殼公司從事不法行為。

    包盛顥舉例，司法實務中法院深入查核公司是否被濫用法人格，若發現實質控制關係，即可能揭穿公司面紗，將公司與背後控制者視為一體，追究連帶責任。相關判例包括高等法院104年度重上505號判決，以及最高法院107年度台上字第267號、108年度台上字第1738號判決，均顯示台灣司法防止法人格濫用、保障債權人權益的趨勢，促使企業股權及資產交易須審慎評估風險，避免形式公司成為規避責任工具。

    包盛顥提醒，企業進行股權或資產交易時，應全面檢視交易標的財務、法律及業務狀況，特別關注潛在債務與關聯企業資金流向，避免利益輸送或資產脫產。合約中應明確權利義務及債務承擔，並設置擔保、連帶保證或分期付款等控管機制，交易須符合法令程序，並做好稅務規劃與風險評估。公開發行公司亦須遵守洗錢防制及資訊揭露規定。

    他強調，法院適用「揭穿公司面紗」原則時，會審查控制權是否過度集中、是否涉及不法詐欺，以及公司資本是否足夠承擔債務，嚴防利用法人格逃避法律責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播