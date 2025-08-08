金車追償7億案》律師解析「揭穿公司面紗」 成司法防堵債務規避新利器

台灣公司法近年更重視「實質控制」判斷，包括透過關係企業轉移資產規避債務、公司與股東財務混同，以及設立資本不足或空殼公司從事不法行為。（資料照，示意圖）

2025/08/08

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名企業金車集團追償7億元投資款糾紛，法院認定被告愛樹科技透過新設愛物科技轉移資產，涉嫌規避債務，遂援引「揭穿公司面紗」原則，判決兩家公司連帶清償4億元。穩勝國際事務所主持律師包盛顥指出，該原則在台灣司法實務並非罕見，特別在少數股東權益受損、公司經營權爭議或資產脫產案件中，法院往往要求原告嚴格舉證，證明公司法人格遭濫用以達成不法目的。

包盛顥說明，金車集團於2008年將持股轉讓予被告，並簽訂企業讓渡契約，讓愛樹科技承擔包括借款在內的債務。雖然愛樹科技營運改善，卻未清償債務，反將盈餘用於個人債務及專利費，並設立新公司轉移資產。法院認為此舉雖未達債權與股權混淆，但已屬債務清償順序及公司資產處分權的濫用，侵害原債權人權益，成為援引揭穿公司面紗的關鍵。

法院依據愛物與愛樹兩家公司「實質控制」高度關聯，從共用網址、董監事人員重疊到金流往來等證據，認定被告利用不同法人格，但實質同一控制者，以類似業務轉移資產，規避法律責任，構成典型的形式公司濫用。

傳統公司法強調公司與股東為獨立法律主體，股東負有限責任。但隨企業型態多元，有心人士利用公司法人格規避法律責任，僅憑形式獨立已不足以維護公平正義。台灣公司法近年更重視「實質控制」判斷，包括透過關係企業轉移資產規避債務、公司與股東財務混同，以及設立資本不足或空殼公司從事不法行為。

包盛顥舉例，司法實務中法院深入查核公司是否被濫用法人格，若發現實質控制關係，即可能揭穿公司面紗，將公司與背後控制者視為一體，追究連帶責任。相關判例包括高等法院104年度重上505號判決，以及最高法院107年度台上字第267號、108年度台上字第1738號判決，均顯示台灣司法防止法人格濫用、保障債權人權益的趨勢，促使企業股權及資產交易須審慎評估風險，避免形式公司成為規避責任工具。

包盛顥提醒，企業進行股權或資產交易時，應全面檢視交易標的財務、法律及業務狀況，特別關注潛在債務與關聯企業資金流向，避免利益輸送或資產脫產。合約中應明確權利義務及債務承擔，並設置擔保、連帶保證或分期付款等控管機制，交易須符合法令程序，並做好稅務規劃與風險評估。公開發行公司亦須遵守洗錢防制及資訊揭露規定。

他強調，法院適用「揭穿公司面紗」原則時，會審查控制權是否過度集中、是否涉及不法詐欺，以及公司資本是否足夠承擔債務，嚴防利用法人格逃避法律責任。

