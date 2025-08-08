策劃中國攻台內應 退役中將高安國當共諜戴電子腳環防逃

高院偵辦前中將高安國涉遭中國吸收充當共諜案，提訊他開庭，諭知配戴電子腳環實施科技監控防逃。（記者楊國文攝）

2025/08/08 19:02

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍退役中將高安國涉嫌擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，卻被中國情治機關收買，吸收我國現、退役軍人蒐集軍事機敏資料，在台策劃成立武裝內應組織和工作據點，做為中國襲台內應，高檢署以國安法發展組織罪起訴高安國等6人，高等法院審理時，據悉高安國仍不認罪，高安國今（8）日下午被提訊後，改為右腳配戴電子腳環實施科技監控防逃，傍晚離開法院。

高院經半年多審理，全案已辯論終結，定10月31日上午9點30分宣判；據了解，除高齡81歲的高安國，日前，在押的高安國的女密友劉逸蓁也改為配戴電子腳環獲釋，高院亦安排多位在押被告配戴電子腳環或電子手環實施科技監控後釋放。

請繼續往下閱讀...

高院近日以不公開審理方式，密集提訊高安國、劉逸蓁、「中華民國台灣軍政府」發言人候紹康、退役軍人張勝豪、邱榮鴻及非軍職人員陳敬准等共6人開庭審理，據悉，高安國仍否認犯行，還稱「誰背叛國家？」高檢署檢察官建請高院判處高安國10年以上重刑。高是我國歷年涉共諜案層級最高的將領。

高檢署和國防部聯手調查指出，曾任陸軍中將副指揮官的高安國退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉逸蓁、侯紹康等人，於2019年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中國情報工作人員吸收，在台物色現、退役軍人，並接受中方資金挹注。

檢調指控，高安國、劉逸蓁等人涉嫌在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中共武力攻台時作為內應。

另外，侯紹康則涉嫌吸收張勝豪、邱榮鴻、陳敬淮等人以接觸、發展共諜組織，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男去年9月間召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報。檢調估計，高安國與劉女涉收受中方不法資金包括人民幣、美元與新台幣，共約新台幣483萬餘元，侯男300萬多元、張男120萬多元，陳男50萬多元，邱男9萬多元，犯罪所得共962萬多元。

高檢署斥責，高安國曾為我國陸軍高階將領，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，使國家安全置於難以預料的危險狀態，依國安法發展組織罪起訴，並建請高院判10年、劉女判8年以上徒刑。

此外，侯男4人為圖個人經濟私利，為中國在台發展據點組織，危害危害國家安全，建請高院判處侯男6年以上、張男8年以上、陳男4年6月以上、邱男5年以上不等徒刑。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法