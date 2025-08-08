又是投資虛擬幣！婦遭詐團釣魚設局 女兒報警車手被逮

婦人在網路聊天室認識自稱虛擬貨幣的高級顧問，準備加碼投資，女兒及時出面阻止並報警，趁車手出面取款時當場將27歲洪姓車手逮捕。（警方提供）

2025/08/08 18:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕53歲蔡姓婦人在網路聊天室認識自稱虛擬貨幣的高級顧問，被說服投資30萬元，期間陸續獲得分紅11萬元，蔡女以為就此可輕鬆賺錢，不疑有詐準備加碼投資，幸蔡婦女兒及時得知出面阻止並報警，趁車手出面取款時當場將27歲洪姓車手逮捕。

警方調查，蔡婦日前在通訊軟體上被一名自稱幣商顧問的人搭訕，雙方相談甚歡，且對方還宣稱「高獲利、低風險」，要蔡婦投資現金購買虛擬貨幣，蔡婦不疑有他投入30萬並交給來取款的車手。

約2週間，蔡婦共計取回11萬元分紅，對方再告知可以加碼投資虛擬貨幣、一起賺大錢，渾然不知已掉入詐欺集團的釣魚陷阱。

幸好，蔡婦和對方商談時女兒就在旁邊，她見母親一臉得意洋洋開口詢問，告知這可能是詐騙集團，蔡婦不相信，女兒只得帶著母親到萬華分局西園路派出所報案。

警方獲報確信是詐騙集團手法，為讓蔡婦了解受到詐騙，請她依指示約出對方取款，警員則埋伏一旁等候，洪姓車手出面交收，警員當場飛撲逮人。

警訊中洪嫌承認是受僱取款的車手，警方依洗錢、詐欺等罪嫌將全案移送法辦，並根據對方通聯紀錄，循線追查幕後同夥。

