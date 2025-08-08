為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是投資虛擬幣！婦遭詐團釣魚設局 女兒報警車手被逮

    婦人在網路聊天室認識自稱虛擬貨幣的高級顧問，準備加碼投資，女兒及時出面阻止並報警，趁車手出面取款時當場將27歲洪姓車手逮捕。（警方提供）

    婦人在網路聊天室認識自稱虛擬貨幣的高級顧問，準備加碼投資，女兒及時出面阻止並報警，趁車手出面取款時當場將27歲洪姓車手逮捕。（警方提供）

    2025/08/08 18:21

    〔記者劉慶侯／台北報導〕53歲蔡姓婦人在網路聊天室認識自稱虛擬貨幣的高級顧問，被說服投資30萬元，期間陸續獲得分紅11萬元，蔡女以為就此可輕鬆賺錢，不疑有詐準備加碼投資，幸蔡婦女兒及時得知出面阻止並報警，趁車手出面取款時當場將27歲洪姓車手逮捕。

    警方調查，蔡婦日前在通訊軟體上被一名自稱幣商顧問的人搭訕，雙方相談甚歡，且對方還宣稱「高獲利、低風險」，要蔡婦投資現金購買虛擬貨幣，蔡婦不疑有他投入30萬並交給來取款的車手。

    約2週間，蔡婦共計取回11萬元分紅，對方再告知可以加碼投資虛擬貨幣、一起賺大錢，渾然不知已掉入詐欺集團的釣魚陷阱。

    幸好，蔡婦和對方商談時女兒就在旁邊，她見母親一臉得意洋洋開口詢問，告知這可能是詐騙集團，蔡婦不相信，女兒只得帶著母親到萬華分局西園路派出所報案。

    警方獲報確信是詐騙集團手法，為讓蔡婦了解受到詐騙，請她依指示約出對方取款，警員則埋伏一旁等候，洪姓車手出面交收，警員當場飛撲逮人。

    警訊中洪嫌承認是受僱取款的車手，警方依洗錢、詐欺等罪嫌將全案移送法辦，並根據對方通聯紀錄，循線追查幕後同夥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播