暑假打工小心淪車手！北檢進駐光華商場 宣導青少年識詐防毒

為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今日結合光華商場週年慶活動，舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」。（台北地檢署提供）

2025/08/08 17:54

〔記者王定傳／台北報導〕為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今日結合光華商場週年慶活動，舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」；北檢檢察長王俊力表示，暑假期間，青少年活動時間與網路使用頻率增加，易成為詐團、毒販鎖定對象，此次與光華商場合作，正是希望透過民眾熟悉且高人流的空間，將法治觀念深入社區與家庭中，提升全民對於青少年保護、預防犯罪及防詐意識。

北檢表示，這次活動融合暑假與商圈人潮特性，規劃設置主題攤位，透過互動問答、有獎徵答、案例說明、識詐口訣教學等多元方式，深入淺出地宣導青少年面臨的法律風險與常見詐騙陷阱，如許多案件以打工為名誘騙未成年成為車手、人頭帳戶，以及網路交友詐騙、假投資等，同時新興毒品氾濫，也使未成年者陷入毒品危害。

北檢並表示，未來也將持續透過走入社區、走進商圈與學校的方式，推動法治教育，攜手打造安全、健康、守法的社會環境。

