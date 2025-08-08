新北又爆兒少機構性侵案 衛福部批市府：不積極處理孩子恐變「大狼」

兒少性剝削防制條例立法30周年，衛福部和社福團體今天舉行記者會。（記者吳亮儀攝）

2025/08/08 17:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市又爆出兒少機構內多起性侵案，且新北市府涉嫌隱匿未報。衛生福利部今天（8日）指出，安置機構更需要建立孩子身體界限跟尊重觀念，否則孩子未來恐變成「大狼」，還有性傳染病傳播之虞，要求新北市家暴暨性侵害防治中心和衛福部共同提供加害人、被害人適當輔導。

新北市兒少機構歷年來爆發多起性侵案，許多民眾批評新北市政府沒有管理，讓家長對市府管理極度不信任。衛福部保護司司長張秀鴛今天受訪說，針對新北市再度爆發兒少機構性侵案，安置機構孩童住在一起容易彼此性探索，甚至演變成性侵事件，若不積極處理，加害者可能變成一隻又一隻「大狼」。

她說，衛福部保護司會與社會及家庭署要求新北市家暴暨性侵害防治中心合作，共同提供加害人、被害人適當輔導。社會家庭署代理署長周道君說，機構安排是否造成小朋友有重複加害狀況，若有進一步調查結果，會再釐清是否需要追究機構法律責任。

張秀鴛指出，據實務觀察，兒少安置機構中常發生男對男觸摸下體，甚至口交、肛交等情況，導致孩童建立錯誤觀念，甚至被害人轉為加害人，這是非常錯誤的觀念；未來除對被害人、加害人進行隔離外，也應透過個別、團體輔導，讓兒少知道性侵行為並不正確。

她指出，要從認知中改變想法，與一般心理輔導不同，必須以性犯罪看待，提供接近「治療」強度的性侵加害人輔導，將與新北市家暴暨性侵害防治中心，共同提供加害人、被害人適當輔導。

這起事件源起由民進黨新北市議員鄭宇恩披露，有接獲家長陳情，孩童疑似在安置機構內遭其他孩童性侵，且有發生案件，但新北市社會局辯稱，機構工作人員發現後主動通報。

