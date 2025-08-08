家暴兇殺案頻傳 最高檢建議建構「告警機制」

檢察總長邢泰釗。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕近來重大家庭暴力案件頻傳，即使法院已核發保護令，仍發生「被害人」遭加害人傷害或殺害憾事，檢察總長邢泰釗十分關心，最高檢參考、借鏡歐美制度後，建議主管機關可建構類似災防告警機制，於加害人違反保護令接近被害人或進入特定區域時，即觸發示警通知，主動示警被害人，強化預防功能，確保被害人實質安全，提升保護令實效，防止憾事發生。

最高檢指出，司法實務上，家暴加害人熟知被害人日常作息，一旦衝突產生，侵害難以遏止，根據研究指出，當被害人試圖求助、掙脫、聲請保護令時，加害人受刺激，使被害人人身安全遭遇更大威脅；因此，法院若於核發保護令時，對高風險家暴個案輔以科技設備監控，即時掌握加害人動態，一旦加害人接近被害人或進入特定區域時，即觸發示警通知，期能達到防止危害發生效果。

最高檢表示，經最高檢法學研究中心研究確認，若對家暴案件加害人、被害人雙方進行追蹤定位，並建立主動示警通知制度，應屬可行。

最高檢並介紹國外的家暴案科技監控制度，例如西班牙監控方式為「雙邊進行」，加害人及被害人都攜帶科技監控設備追蹤定位，加害人配發可繫於手腕或腳踝的發射器及可進行追蹤定位的行動電話，受害者亦攜帶具有GPS及3G功能手機，兩個設備會於相距超過兩米以上時觸發警報，被害者更可透過設備發出求救信號。

最高檢指出，法國制度與西班牙相仿，法國家事法院可命受監控人配戴具追蹤定位功能的「防接觸手環」，此裝置可同時對加害者與被害人進行即時定位，當加害人接近被害人時，自動發出警報並通知執法單位，被害人亦配置「緊急危難求救電話」，能提供即時定位外，並可由監控中心即時聯絡；至於美國也曾進行全國性研究，探討GPS在家暴案件執行保護令時使用情形，並提出「大多數人同意使用GPS有助於公共安全」結論。

最高檢表示，目前國內災防告警系統已相當成熟，例如地震告警，若能利用於家暴案件，於加害人違反保護令時事先警示「被害人」，加以防範，有機會阻止憾事發生。

