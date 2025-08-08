買點數才願見面 25歲女花6萬元給「真愛」險遭詐

員警苦口婆心勸導，女子恍然大悟遭詐。（圖由警方提供）

2025/08/08 17:22

〔記者湯世名／彰化報導〕1名25歲妙齡女子在社交軟體認識1名男子，對方每天噓寒問暖，讓她以為找到真愛。不料對方卻要求她購買點數才可以見面，女子半信半疑，孰料對方又出言恐嚇，讓她嚇到超商購買6萬元點數，所幸店員見其神情慌張懷疑遭詐騙，立即向警方通報。員警趕抵後對女子苦口婆心勸說這是典型假交友真詐財手法，女子始恍然大悟，保住血汗錢。

鹿港警分局今天（8日）發布阻詐案件指出，鹿港鎮的25歲女子在社交軟體認識1男子以為找到真愛，豈料認識不到2個禮拜，對方便要求購買點數才可以見面，如不從便言詞恐嚇威脅，女子心生畏懼，但又想與對方見面求真相，而依要求前往購買點數。

便利商店店員獲悉女子邊聽電話邊要購買6萬元的點數，疑似有遭詐騙之嫌，立即向警方通報，一邊藉機拖延時間。經警方趕抵超商，女子才向員警表示在社交軟體認識1男子以為找到真愛，但對方說要購買點數才可以見面；員警聆聽女子陳訴，及檢視其手機對話紀錄後，當場向女子說這是詐團欲利用交友為由引誘購買點數的典型假交友真詐財手法，女子才恍然大悟驚覺自己遭詐騙，除立即刪除與對方的聯絡方式，並協助封鎖詐團LINE好友及將購買6萬元遊戲點數予於退款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團威脅女子購買6萬元點數，讓女子心生畏懼。（圖由警方提供）

