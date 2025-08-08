桃市府去年資安警訊通報4611筆 每天12.6筆

桃園市政府資安警訊通報4611筆︰其中以入侵嘗試2237筆最高；具攻擊意圖應儘速處理之高度警訊者75筆；另4301筆為具影響資訊安全潛在風險、建議追蹤後續情形中度警訊者。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府去年編列近千萬元進行資安維護，由安全監控中心發布資安警訊通報達4611筆，也就是每天資安警訊通報高達12.6筆，審計部桃園市審計處去年決算報告，除要求加強控管外，也要研究分析發生樣態與成因，據以提出改善對策，強化資安防護能力。

決算報告指出，資安警訊通報4611筆，其中以入侵嘗試2237筆最高，另具攻擊意圖應儘速處理之高度警訊者75筆；另4301筆為具影響資訊安全潛在風險、建議追蹤後續情形中度警訊者，針對中度或高度以上之資安警訊通報，也要求提出改善對策，強化資安防護能力。

智慧城鄉發展委員會（智發會）基礎建設與資安組長孫彬修表示，各單位發生資安通報事件，智發會要求各單位於事件結束後，結案報告必須提交「根本原因分析」及「矯正措施」，由智發會追蹤管制，因此今年市府資安事件總數較去年同期減少30％，其中嚴重等級事件更大幅下降83％，顯示各單位在資安防禦量能上已有提升。

此外智發會已建立全面的情資分析體系，定期整合來自各機關通報資訊，進行趨勢分析並制定應對策略；其次，積極導入網路威脅偵測與回應（NDR）、DDoS攻擊防禦等先進技術，強化「防禦縱深」，同時透過弱點掃描及滲透測試等作業，持續加固市府系統的安全性與韌性。

