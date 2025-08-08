為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    爛醉警走酒店嗆有槍 幫友人保管1.5小時換來3年徒刑

    台南警四分局獲報酒店鬧事，員警到場發現傅男持改造手槍、子彈，他竟然是保安警察第五總隊警員。（民眾提供）

    台南警四分局獲報酒店鬧事，員警到場發現傅男持改造手槍、子彈，他竟然是保安警察第五總隊警員。（民眾提供）

    2025/08/08 17:09

    〔記者王捷／台南報導〕傅姓警員今年帶槍去酒店喝酒，將改造手槍擺在包廂桌上嗆酒店少爺他有槍，台南地院審理後認為，槍的確是朋友寄放給他，雖然他藏槍僅1個半小時，卻換來3年徒刑、罰金4萬元。

    據了解，未婚的傅男有180公分、是警察機關的教官，體格非常好，他與謝姓友人今年1月深夜相約飲酒，他聲稱，搭乘計程車前往謝男位於台南市住處，謝男從屋內取出一袋裝有非制式手槍與彈藥的棉布袋交由傅男保管，傅男再將槍彈放入背包。

    後來傅男獨自前往「上海灘時尚會館」準備消費，因包廂問題與少爺口角，警方抵達後，傅男原本要離開，但警方擔心他會繼續鬧事，打算將他帶回駐地管束，由於傅男已經醉到連自己名字都講不清楚，警員搜尋他的背包，打算找身分證時，發現一把改造手槍。

    法院審理時，調閱LINE對話、叫車紀錄與監視畫面，證實傅男確實從謝男處取得槍彈，並將其藏放於身上。傅男自警詢開始即稱酒醉不記得細節，直至警方提示相關證據後才指認謝男。

    而且，傅男身為警員卻違法藏槍，嚴重違反社會對公務員的期待，雖然寄藏時間僅約1小時半、犯後態度良好，仍不能輕縱，法官酌情依刑法第59條減輕其刑，判處3年徒刑及4萬元罰金，不可宣告緩刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

