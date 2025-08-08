為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉貪剛被重判20年又被查獲賣官收賄 前竹田鄉長傅民雄羈押禁見

    因涉貪剛被重判20年，又被檢方查獲涉嫌賣官收賄，前竹田鄉長傅民雄羈押禁見。（資料照）

    因涉貪剛被重判20年，又被檢方查獲涉嫌賣官收賄，前竹田鄉長傅民雄羈押禁見。（資料照）

    2025/08/08 16:53

    〔記者李立法／屏東報導〕無黨籍前竹田鄉長傅民雄因任內收受工程回扣，日前剛被屏東地院依貪污罪重刑20年徒刑，接著又被檢方查獲在他擔任鄉長期間，涉嫌販賣鄉公所清潔隊員職務牟利，經檢方搜索並傳喚相關涉案人員後，認為傳民雄涉貪情節重大，今天向法院聲押獲准。

    傅民雄因擔任竹田鄉長期間，因涉嫌利用鄉公所2015年起辦理「竹田國小工程委託設計監造及工程」、「竹田圓通寺工程委託設計監造及工程」及「竹田納骨堂統包工程」等工程案機會收取回扣近200萬元。屏東地院於7月31日審結，依貪污罪重判傅民雄20年徒刑，並褫奪公權8年、罰款200萬元；傅民雄不服判決，強調沒有貪污，將上訴爭取清白。

    屏東地檢署後續調查發現，傅民雄於2022年間利用鄉公所招考清潔隊員時，濫用其對清潔隊員人事核定的職權，藉由延長報名期限、提早得知體檢檢驗項目等內定方式，協助多位民眾順利錄取清潔隊職缺，並於錄取後收受每人10萬元不等賄款。

    屏檢昨天指揮廉政署南部地區調查組前往竹田鄉公所及傅民雄等相關人住所進行搜索，查扣相關證據，並約談犯罪嫌疑人10名、證人1名到案說明，檢察訊後認為傅民雄犯罪嫌疑重大，今天（8日）向屏東地院聲請羈押禁見獲准，其餘犯罪嫌疑人分別諭知以3萬至8萬元不等金額交保。

