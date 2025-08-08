為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    今年唯一異動女性分局長 李幸芳上任白沙警分局長

    今年全國唯一一位女性分局長異動，李幸芳接任白沙警分局長。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/08 16:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年警政署警官異動，唯一女性分局長異動名單，原高雄市政府警察局苓雅分局防治組長李幸芳，陞任白沙警分局長，今（8）日與澎湖縣政府警察局新任主任秘書、馬公警分局長，一同正式走馬上任。

    澎湖縣政府警察局今日辦理新任人員履新及分局長聯合布達交接典禮，由局長林温柔主持，縣長陳光復、議長陳毓仁、議員呂黃春金、莊光大、許國政、張仁和、魏睿宏、歐中慨、澎湖地方法院院長楊國清、澎湖地檢署檢察長周士榆等人都到場觀禮。

    澎湖縣政府警察局主任秘書胡淑淨核調南投縣政府警察局督察長，遺缺由花蓮縣警察局花蓮警分局長黃壬鍵接任；馬公警分局長呂文廷核調宜蘭縣政府警察局宜蘭警分局長，遺缺由白沙警分局長林彥濬接任。白沙警分局長林彥濬核調馬公警分局分局長，遺缺由高雄市政府警察局苓雅分局防治組長李幸芳陞任。

    典禮最後，縣長陳光復及議長陳毓仁均再度勉勵警察局員警，能夠確實瞭解當前民眾最在意的防詐打詐工作，適機宣導與民眾分享及互動，讓民眾即時獲取最新詐騙趨勢及防詐對策，守護民眾生命財產安全，將民眾的小事，視為警察的大事，以人民為本，為澎湖這塊土地善盡心力，今後，澎湖縣政府團隊與警察局共同攜手，以實際行動，將澎湖打造安全宜居、宜遊並充滿活力的幸福島嶼。

    馬公新任分局長林彥濬（右），接下印信。（記者劉禹慶攝）

