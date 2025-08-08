為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    預防戲水意外 牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟

    新北市消防局提醒，預防戲水意外，牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟。（新北市觀旅局提供）

    2025/08/08 16:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕炎夏酷暑，不少民眾選擇前往溪流、海邊或泳池戲水降溫，然而親水活動在帶來歡樂的同時，也潛藏致命風險，新北市消防局長陳崇岳呼籲，民眾從事水域活動時，務必提高警覺、正確評估風險，並牢記「救溺五步驟：叫、叫、伸、拋、划」，避免悲劇再發生。

    消防局指出，當遇有民眾溺水時，切勿驟然下水，應冷靜應變，依照以下「救溺五步驟」執行間接救援「叫」立即大聲呼救，引起周遭注意，尋求他人協助；「叫」迅速撥打119或110報案，請求專業人員前來救援；「伸」尋找竹竿、衣物等可延伸物品讓溺水者抓握，拉近至岸邊；「拋」拋出球、繩索、空水瓶等漂浮物，協助溺水者漂浮等待救援；「划」若具備安全裝備與水性技術，可利用船艇、浮具靠近施救，切勿冒然下水徒增風險。

    陳崇岳說，此外不論是戲水、釣魚或從事任何水上活動，皆應正確穿戴救生衣與防滑釘鞋等個人防護裝備。新北市在北海岸及東北角共有40處之消防分隊、派出所、岸巡安檢所也提供民眾免費借用救生衣的服務，同時民眾也應關注中央氣象署發布的長浪與強風浪即時資訊，避免因瘋狗浪或瞬間水流造成落海危險。

    陳崇岳說，作為第一線救災單位，消防局深知每一次出勤都背負著時間與風險的賽跑，近期不幸發生同仁因公殉職的事件，再次提醒我們，救援雖然是消防局的責任，但預防才是守護生命最根本的方法，市民朋友在戲水或親近水域時，請務必遵守警告標誌與相關規定，絕不可心存僥倖。也希望家長能擔任孩子最好的水域安全教育者，讓「不冒險、不落單、穿救生衣、觀察環境、學會求救」成為家庭共識與行動。

