警政署追討「涉貪前警局長」497萬退休金 法院駁回關鍵原因曝光

警政署主張追討前金門縣警局長陳瑞通退休金，但警政署聲請選任遺產管理人遭駁。（資料照）

2025/08/08 16:35

〔記者劉詠韻／台北報導〕前金門縣警局長陳瑞通因涉貪遭判刑，並被要求追回部分退休金，陳於2022年9月過世後，警政署為追討其尚欠的497萬餘元，聲請法院選任遺產管理人。不過，士林地方法院審理認為，仍有合法繼承人存在，認定不符法定要件，裁定駁回。

已故的前金門縣警察局長陳瑞通，任內期間，為討好時任金門縣長李炷烽、縣議會議長莊良時，利用出國參訪機會，邀李、莊家人一同出國旅遊，並浮報出差費用，將經濟艙機票虛報為商務艙，共詐領32萬餘元價差；金門高分院更二審依「利用職務機會詐取財物罪」將陳判刑4年6月、褫奪公權2年，最高法院於2021年駁回上訴定讞。

判決指出，陳瑞通於2022年9月8日去世，其繼承人均放棄繼承權，親屬會議未於法定期限內選定遺產管理人；警政署基於行政執行需求，向法院申請選任遺產管理人。

警政署主張，陳瑞通應自退休生效日起辦理扣減退離給與50％，經行政執行署計算共應繳回344萬7468元，此外還有利息、滯納金及其他要繳的款項，尚有497萬6953元未獲繳還。

不過士林地院調查發現，除第一順序繼承人放棄繼承外，尚有第三順位繼承人陳子金、陳春錦、陳順明未放棄繼承，且已確認其為適法繼承人，並非繼承人不明或無人管理。

根據民法相關規定，繼承人仍存在的前提下，不得聲請選任遺產管理人，法院因此認定警政署申請不符法定要件，依法駁回聲請。

法院裁定指出，依民法及相關程序規定，法院於繼承開始時若繼承人不明或無親屬會議於期限內選定遺產管理人，利害關係人得申請法院選任遺產管理人並公告繼承人，但本案繼承人尚在，並未符合此情形，因此駁回申請。

