「全民普發一萬元」變詐團誘餌 刑事局提醒民眾勿被騙

詐團利用「全民普發一萬元」發簡訊行騙。（刑事局提供）

2025/08/08 14:48

〔記者邱俊福／台北報導〕目前「全民普發一萬元」法案雖已三讀通過並經總統公告，相關預算仍未經立法院審議通過，且發放方式與申請管道亦尚未公布，近期詐騙集團卻持續以此議題為餌，冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送詐騙訊息，誘導民眾提供信用卡等個資，意圖行騙；刑事警察局今再度提醒民眾小心受騙。

刑事局表示，詐團以「全民普發現金一萬元」為誘餌，發送偽造的網站連結與簡訊，聲稱民眾需填寫個人資料以符合領取資格，民眾依指示點入網站後，網站外觀與中央存保公司網站極為相似，誘使不知情的民眾提供信用卡號、銀行帳戶、身分證號、密碼等敏感資訊，之後詐團便會利用這些資料進行金融詐騙。

請繼續往下閱讀...

此外，還有以藉口民眾普發現金遭人冒領為話術，設局行騙；刑事局因此提醒，中央存保公司不會透過網站、簡訊或電話要求民眾提供任何個人資料，故任何要求民眾提供身分證號、銀行帳戶、密碼等資料的訊息，都應視為可疑詐騙訊息，民眾若收到類似訊息，應立即提高警覺。

刑事局呼籲民眾，1、勿點擊可疑連結：若收到來源不明的簡訊或電郵，尤其是要求提供個人資料的連結，務必小心，不要點擊。2、求證官方資訊：政府機構及公共服務單位，不會要求民眾透過網路或簡訊提交敏感資訊，請透過官方網站、官方電話或165專線查證訊息真偽。3、即刻報警或聯繫165專線：若發現自己已經成為詐騙的受害者，或收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線，或直接向當地警方報案，以防止損失擴大。4、加強防範意識：詐騙手法不斷翻新，民眾應保持高度警覺，定期關注反詐騙相關資訊，提升防範能力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法