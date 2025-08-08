民眾黨中央黨部10天3度遭竊損失25萬 內賊被判刑10月

民眾黨王姓黨工前往光華商場變賣偷來的相機及鏡頭。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2025/08/08 14:45

〔記者張文川／台北報導〕去年9、10月間，檢、廉正調查民眾黨時任主席柯文哲的「京華城案、政治獻金案」，位於台北市台玻大樓的民眾黨中央黨部，由文宣部保管的1台SONY相機及5個鏡頭，卻在短短10天內接連失竊，損失達25萬元，檢警查出竟是民眾黨內賊所為，王姓影音專員趁黨部剛搬新家、看管不嚴的機會，3度潛入文宣部行竊，賤賣7萬多元；台北地院依3件竊盜罪將王男合併判處10月有期徒刑，可易科罰金30萬元。可上訴。

王男落網後供稱，相機和5顆鏡頭已被他載到光華商圈變賣7萬4500元花用一空，坦言因當時黨部剛搬家，只有他一人在工作，工作負擔壓力大，且缺錢花用才下手行竊；法院審理時，王男認罪，法官採簡易判決將3次犯行各判處4月、5月、6月刑，合併應執行10月徒刑，並追徵沒收25萬元犯罪所得。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，當時台玻大樓有多個民眾黨相關的租用單位，分散於1至3樓，包括民眾黨中央黨部，木可公關行銷公司、台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫等，連柯文哲的兒子柯傅堯掛名開設的「智堯資訊傳媒有限公司」也登記在此處，部分工作人員互通，業務往來只須上下樓就可完成，但也因出入人員複雜，給予王男可乘之機。

北市松山警分局去年11月接獲報案，指稱南京東路3段台玻大樓民眾黨辦公室內，遺失1台相機和5顆鏡頭，損失約25萬餘元，警方成立專案小組，報請昨天才剛被柯文哲在法庭「暴走摔水瓶」的台北地檢署指揮偵辦。

檢警擴大調閱監視器、比對相關資料，發現失蹤的相機和鏡頭已流入二手拍賣市場，循線清查是在中央黨部擔任影音專員的34歲王姓男黨工所為，得手後騎機車至光華商場的3C店家變賣，得手7萬4500元。

證據顯示王男是趁黨部只有他一人上班剪片、四下無人之際，於去年9月26日上午偷走Tamron、SONY等2顆鏡頭；10月5日週六上午偷走SONY A7R4相機，隔天週日上午再竊取Zeiss及2顆SONY鏡頭。

法官調查王男有毒品、竊盜前科，任意竊取他人物品，法治觀念淡薄，考量他犯後坦承犯罪、迄未和解賠償、離婚、須扶養2子等情況，判處10月徒刑。（15:16更新）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法