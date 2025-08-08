侵權網紅黃阿瑪扭蛋公仔 行銷公司判賠逾63萬確定

百萬網紅「黃阿瑪的後宮生活」認為行銷公司未經授權超量製作並私下販售扭蛋公仔，侵害著作財產權與商標權，提告求償。二審判決賠償新台幣63萬餘元，日前最高法院駁回確定。示意圖。（截自「黃阿瑪的後宮生活」官網）

2025/08/08 15:01

〔中央社〕百萬網紅「黃阿瑪的後宮生活」認為行銷公司未經授權超量製作並私下販售扭蛋公仔，侵害著作財產權與商標權，提告求償。二審判決賠償新台幣63萬餘元，日前最高法院駁回確定。

判決指出，米花映像有限公司著有「黃阿瑪的後宮生活」圖文著作，並已完成商標註冊。民國107年7月間，米花公司與集客放腦行銷有限公司簽訂合作契約，委託製作扭蛋公仔商品。

請繼續往下閱讀...

米花公司表示，因集客公司製作作業延宕，雙方協議取消預購及市售模式，改以快閃活動實體販售，並明定僅限於快閃期間銷售，活動結束後不得另行販售。

米花公司於108年6月間發現，集客公司擅自超量製作扭蛋公仔，並私下轉售予通路商牟利，認為已侵害其著作財產權與商標權，請求集客公司與負責人連帶賠償，並於官方臉書（Facebook）刊登本案判決主文連續10天。

集客公司則主張，雙方並未明確約定銷售方式，且此款扭蛋為其自行著作，著作權與著作人應屬集客公司，請求駁回原告之訴。

一審判決集客公司免賠，也無須刊登判決主文。經上訴，二審由智慧財產與商業法院審理。

二審認定，扭蛋公仔是依米花公司提供的7隻寵物貓三視圖設計著作，其著作財產權屬米花公司；另集客公司擅自販售1512顆扭蛋公仔、轉售文博會限定商品28套，並教唆通路商私自列印蛋紙，營造獲授權假象，已構成違約行為。

二審認為，米花公司請求有理由，撤銷原判決，改判集客公司連帶賠償未回收剩餘庫存、購回外流商品及商譽損失共計新台幣63萬4574元，並須於官方臉書刊登本案判決主文連續10天。經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法