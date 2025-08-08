雲林警界人事異動 斗六、台西2分局換將今交接布達

新任斗六分局長李宗儒（左）與新任台西分局長邱錦堂宣誓就職。（記者黃淑莉攝）

2025/08/08 14:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局今（8）日舉行斗六分局、台西分局分局長交接佈達，由警察局長黃富村主持，他期勉新任斗六分局長李宗儒、台西分局長邱錦堂，延續既有良好基礎，持續強化轄區治安與交通秩序。

原斗六分局長張澤銘調陞屏東縣政府警察局主任祕書，由台西分局長李宗儒接任，李宗儒為雲林縣人，中央警察大學行政警察系第64期、中華科大管理研究所碩士，從警都在新北市政府警察局服務，首任分局長在花蓮縣警察局鳳林分局，之後調派台西分局。

新任台西分局長邱錦堂為中央警察大學行政警察系69期、台北大學犯罪研究所第99期，曾在新北市政府警察局任職多年，幾年前曾在虎尾分局實習分局長，首任分局長在宜蘭縣政府警察局蘇澳分局。

黃富村指出，雲林縣警察局這幾年在縣府、議會及警友會等各界支持下，推動「雲安平台」整合治安數據資料、強化智慧交通運輸管理、路口錄影監視器與雲龍行車軌跡系統等科技警政建設，並成立「打詐雲林隊」發揮最大打詐效能。

另縣府今年追加1320萬元增設多項科技執法設備，且員警走入地方加強交通宣導，透過科技與宣導雙管齊下，提升民眾道安意識，降低交通事故。此外還挹注12億元新建及改善警察廳舍。

黃富村期許2位新任分局延續既有基礎，全力維持雲林治安祥和、維持交通秩序，守護雲林鄉親生命財產安全。

