持刀闖法鼓山寶雲寺挾持女員工 暴徒犯案是為了這件事

吳男闖寶雲寺持刀挾持女員工的動機，是他報考法鼓文理學院落榜，寫信給總統府與台北地檢署威脅要揮刀、丟汽油彈，被法院各判刑2月，他深感委屈。（警方提供）

2025/08/08 14:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣40歲吳姓男子上月31日晚間闖入台中市西屯區法鼓山寶雲寺，直衝辦公室並持水果刀挾持女員工，高喊「我要見檢察官」，被曾為柔道國手的台中市警局第六分局偵查隊長涂志宏「虎口奪刀」壓制，目前羈押中，據了解他闖寶雲寺動機是報考法鼓文理學院落榜，他寫信給總統府與台北地檢署，威脅要去道場揮刀、丟汽油彈，他還辯稱是「聖嚴法師（法鼓山創辦人）的亡靈要我犯罪」，苗栗與台北地方法院各判刑2月。

吳男當時持刀挾持女員工近1小時，他指被判刑很冤枉委屈，要求見台北地檢署的某位女檢察官，六分局偵查隊長涂志宏見吳男手部發抖，研判無傷害女人質的立即危險，以安撫消減吳男的激動情緒。

不過，短時間很難找到北檢女檢察官，涂志宏心生一計，請台中地檢署主任檢察官李毓珮幫忙，透過手機與吳男視訊聽取「冤情」，但吳男卻又一度拒絕，涂志宏勸吳男，「我現在受理你的案子，你可以告訴女檢察官」，趁遞交手機瞬間奪刀壓制吳男。

判決書指出，吳男報考法鼓文理學院落榜，去年2月5日上午傳電子郵件至總統府，恐嚇「法鼓山除夕撞鐘，我要去丟汽油彈」，苗栗地院依恐嚇公眾罪判刑2月確定，他又在去年3月14日凌晨，寫電子郵件向台北地檢署信箱投書，「請告知刑警小心，我會拿刀亂揮」、「我可能會去法鼓山的道場揮刀。阿彌陀佛」，由北檢偵辦起訴。

台北地院依恐嚇公眾罪判刑2月，吳男上訴二審，宣稱「聖嚴法師的亡靈要我犯罪」，台北地院合議庭不採信而駁回上訴，但認為他「應能知所警惕而無再犯之虞」，宣告緩刑2年確定。

第六分局偵查隊長涂志宏（左）趁遞交手機，讓吳男與女檢察官視訊瞬間，以「虎口奪刀」壓制吳男（右）。（警方提供）

第六分局偵查隊長涂志宏（左）伺機以「虎口奪刀」搶下刀子，進而壓制吳男（右）。（警方提供）

