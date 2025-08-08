碰！搭設鷹架不慎誤觸高壓電 雲林41歲工人下半身嚴重燒傷送醫

41歲謝姓工人因操作吊車吊臂不慎，誤觸高壓電線遭電傷，下半身嚴重燒燙傷。（民眾提供）

2025/08/08 14:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉湖東村上午11點半傳出有工人誤觸高壓電意外，41歲謝姓男子以吊車準備搭設鷹架，操作不慎誤觸高壓電線，「碰」的一聲他當場倒地，且造成下半身嚴重燒燙傷。救護人員獲報後，緊急將他送往嘉義長庚醫院救治。

民眾表示，光明路一處3樓民宅因有粉刷外牆作業，中午11點左右多名工人準備搭設鷹架，一名工人操作吊車，不料一名將鐵鷹架吊上空時，不慎誤觸到高壓電線，造成短路，頓時引發電筒爆炸「碰」的一聲巨響，該名工人立即倒地，工人雖意識清楚，但下半身已經嚴重燒燙傷，更能聽到他發出哀號聲；蘇姓村民說，一聲巨響後，就看火光順著電線延伸到對街，不斷冒出紅光，相當可怕。

雲林縣消防局獲報後，立即派口湖、水林分隊人車前往，出動水箱車1輛、救護車2輛，消防人員6名，由口湖分隊長周忠翰指揮搶救，經查傷者為41歲謝男意識清醒，電傷兩腿及下體，三度燙傷37%，已將患者送往嘉義長庚醫院。

