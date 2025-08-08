立院邀卓揆8/15專報打詐2.0成效

刑事局「165打詐儀錶板」記者會，邀請藝人分享險被詐的經驗。（資料照）

2025/08/08 13:31

〔記者李文馨／台北報導〕台中豐原7月發生一家5口詐騙命案，朝野黨團今天決議，15日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長就「打詐2.0執行成效」進行專案報告。此外，對於行政院統刪給各縣市一般補助款25%議題，朝野黨團也決議19日邀請卓榮泰就該議題進行專案報告。

民眾黨團先前提案，鑒於台灣詐騙橫行，盼立法院會作成決議，「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」。該提案昨天由民眾黨團召集協商未達共識，今天由立法院長韓國瑜與三黨黨鞭進行溝通。

請繼續往下閱讀...

歷經1小時討論，朝野黨團最終決議，15日邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢；質詢人數為國民黨團推派10人、民進黨團推派10人，民眾黨團推派2人。

此外，行政院統刪給各縣市一般補助款25%引發反彈，國民黨團提案，促請要求立即全額撥付一般性補助款給地方政府，並請行政院長卓榮泰1個月內提出專案報告。立法院會日前將該案逕付二讀，並交付朝野協商。

朝野黨團今天也達成共識，決議19日邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「行政院立即全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費」專案報告並備質詢；質詢人數為國民黨團推派10人、民進黨團推派10人，民眾黨團推派2人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法