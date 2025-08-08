「虎口奪刀」超威！柔道國手隊長涂志宏 安撫暴徒瞬間壓制

涂志宏（右二）從吳男手中「虎口奪刀」的瞬間。（六分局提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕40歲吳姓男子宣稱想在法鼓山某處講堂上課被拒絕，上月31日晚間闖入台中市西屯區法鼓山寶雲寺，直衝辦公室持水果刀挾持女員工，高喊「我要見檢察官！」警方打電話給台中地檢署主任檢察官李毓珮，現場與吳男視訊時，曾為柔道國手的台中市警局第六分局偵查隊長涂志宏伺機「虎口奪刀」壓制吳男，涂志宏今天展示擒拿技巧，警方則戲稱說，此擒拿來自「少林功夫第10式」的「虎口奪刀」。

涂志宏說，他研判當時狀況，如果吳男有立即的危害，例如已經刺傷女員工，基於人質有立即危險，就必須動用警械（例如警槍等），但他發現吳男情緒激動，卻手部發抖，應無急迫到必須動用警械的程度，他先安撫情緒，趁著遞交手機給吳男與主任檢察官李毓珮對話的瞬間動手奪刀，「當時沒想到什麼柔道與擒拿招式，就是本能奪刀壓制，解除危機」。

柔道高手涂志宏，曾於11年前（2014年）中區柔道團體精英賽第3場中奪得冠軍，當時他43歲，至於從警歷程，他是警察大學第60期畢業，從基層巡官一路晉升，曾任台市警察局第四分局第二組巡官、第六分局副所長、第五與第五分局警務員所長、台中市警察局刑警大隊警務員與第一偵查隊隊長、第一分局偵查隊隊長等。

近年重大破案績效，包括2020年偵破販毒案，查獲大麻植株1361株；2021年偵破詐欺集團，逮捕46名騙徒，以及檢肅治平目標與共犯13人的販毒、槍砲、暴力集團，2022年偵破12人靈骨塔詐欺集團，2023年破獲東協廣場越南夜店舞廳集體涉毒案，查獲外籍移工105人與失聯（逃逸）移工32人涉毒，去年則破獲6人詐欺洗錢、暴力集團。

涂志宏（右）11年前曾獲得柔道比賽冠軍。（六分局提供）

涂志宏（左）展示被戲稱來自「少林功夫第10式」的「虎口奪刀」。（記者張瑞楨翻攝）

