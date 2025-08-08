為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    貨車違停拒檢上演國道追逐 千元罰單變狂噴25萬

    南投竹山警方取締貨車違停，不料駕駛拒檢，一路違規駕車，還與警方在國道飛車追逐，共計10項違規，最高開罰25萬餘元。（竹山警方提供）

    2025/08/08 13:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山警方日前取締大貨車道路違停，由於車輛妨礙交通，便在附近找尋駕駛，之後40歲黃男現身駛離，但面對警方攔查，卻拒檢加速逃逸，警方一路追上國道，上演15公里飛車追逐，最後黃男自知難逃法網受檢，警方則依沿路闖紅燈、不服取締、拒絕過磅等10項違規，最高開罰25萬3400元罰鍰，並吊扣駕照及吊銷牌照，相較原本違停僅罰1200元，著實得不償失。

    警方表示，當時發現貨車違停，因不見駕駛人，便先拍照逕行舉發，之後駕駛黃男見警離去，竟駕車沿路狂飆，之後員警示意停車受檢，不料貨車仍加速逃逸，沿路闖紅燈、變換車道未打方向燈、跨越禁止變換車道標線，並試圖阻擋警車攔查，挑戰公權力。

    黃男一路逃上國道3號，從南雲交流道北上逃逸，一直到名間交流道發現警方鍥而不捨追捕，才終於下國道受檢，並宣稱未聞警笛、未見攔停才沒停車，企圖卸責。

    警方說，該車載運土方卻未依規定使用專用車斗，可罰8萬元，且曳引車未掛後車牌罰3萬6000元，並吊銷牌照，不服指揮過磅罰9萬元，不服稽查取締罰3萬元、並吊扣駕照6個月。

    另外還有未於車斗標示車牌號碼1800元，違規停車1200元、闖紅燈5400元、不遵守道路交通標線1800元、未依規定使用方向燈3600元、大燈損壞未修復3600元，共計10項違規，最高可處25萬3400元罰鍰，呼籲用路人切勿心存僥倖或違規駕駛，以維交通安全。

    南投竹山警方取締貨車違停，不料駕駛拒檢，還與警方上演飛車追逐。（竹山警方提供）

    南投竹山警方取締貨車違停，與駕駛展開國道飛車追逐，最後駕駛受檢宣稱未聽見攔查才沒停車，企圖卸責。（竹山警方提供）

    南投竹山警方取締貨車違停，不料駕駛拒檢，還沿路闖紅燈違規，與警方展開飛車追逐。（竹山警方提供）

