偷拍妙齡女裙底風光 休假捷警勇逮年輕攝狼

23歲楊姓男子因涉嫌偷拍被警方壓制在地。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/08 13:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲楊姓男子，忍不住青春的躁動，昨日晚間在北捷西門站6號出口處偷拍妙齡女子裙底風光，適巧休假的捷運警察趙錦龍發現，一個飛撲將對方壓制在地，楊男嚇得哀哀叫並直接承認犯罪，被依法送往北市警中正一分局偵訊後移送法辦。

據了解，近日天氣酷熱難耐，輕薄短小的裝扮出籠，卻也引得各類偷拍攝狼利用捷運站連連作案。台北捷運在不到兩周內，就接連逮獲約4名偷拍攝狼，利用電動手扶梯上行時產生高低落差，伺機偷拍穿著短裙辣妹的違法案件。

休假中的捷運警察隊第一分隊小隊長趙錦龍，是昨日晚間近8時左右，行經台北西門站月台時，發現楊姓男子正在偷拍1名妙齡女子的裙底風光，他立即上前準備要逮捕時，對方見行動曝光想逃跑，趙男追上前飛撲攔下並迅速將楊男壓制在地。

楊男當下痛的哀哀直叫，還質疑趙小隊長的身分，趙員索興直接表明自己就是捷運警察，楊男這才不敢囉嗦，還直接承認有偷拍的行為。

隨後捷警隊接獲通報西門站6號出口處有女子遭偷拍事件，經到場瞭解，才發現是休假的同事逮到攝狼。但不及告知疑似被偷拍的妙齡女子，對方已搭車離去，後續捷警將查證被害人身分及調閱相關影像，並將楊男帶返調查偵辦。

捷警隊表示，針對性騷擾與偷拍熱點，捷運警察已規劃高密度巡邏守望勤務，全系統監視器全面監控。任何人在捷運系統內進行偷拍等不法行為，捷警接獲報案將立即逮捕並依法移送偵辦。

此外，捷警表示因近日天氣日漸炎熱，乘客穿著較輕薄短少，民眾搭乘捷運手扶梯時應提高警覺，注意後方有無可疑對象貼近性騷或偷拍，為避免手扶梯高低差之視角，建議搭乘時，可使用包包等物遮蔽，如遇可疑人貼近或有異常舉動時，應設法遠離及留意觀察，或撥打110報案電話，或就近找站務人員及保全協助，以維大眾搭乘捷運安全。

