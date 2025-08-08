為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷拍妙齡女裙底風光 休假捷警勇逮年輕攝狼

    23歲楊姓男子因涉嫌偷拍被警方壓制在地。（記者劉慶侯翻攝）

    23歲楊姓男子因涉嫌偷拍被警方壓制在地。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/08 13:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲楊姓男子，忍不住青春的躁動，昨日晚間在北捷西門站6號出口處偷拍妙齡女子裙底風光，適巧休假的捷運警察趙錦龍發現，一個飛撲將對方壓制在地，楊男嚇得哀哀叫並直接承認犯罪，被依法送往北市警中正一分局偵訊後移送法辦。

    據了解，近日天氣酷熱難耐，輕薄短小的裝扮出籠，卻也引得各類偷拍攝狼利用捷運站連連作案。台北捷運在不到兩周內，就接連逮獲約4名偷拍攝狼，利用電動手扶梯上行時產生高低落差，伺機偷拍穿著短裙辣妹的違法案件。

    休假中的捷運警察隊第一分隊小隊長趙錦龍，是昨日晚間近8時左右，行經台北西門站月台時，發現楊姓男子正在偷拍1名妙齡女子的裙底風光，他立即上前準備要逮捕時，對方見行動曝光想逃跑，趙男追上前飛撲攔下並迅速將楊男壓制在地。

    楊男當下痛的哀哀直叫，還質疑趙小隊長的身分，趙員索興直接表明自己就是捷運警察，楊男這才不敢囉嗦，還直接承認有偷拍的行為。

    隨後捷警隊接獲通報西門站6號出口處有女子遭偷拍事件，經到場瞭解，才發現是休假的同事逮到攝狼。但不及告知疑似被偷拍的妙齡女子，對方已搭車離去，後續捷警將查證被害人身分及調閱相關影像，並將楊男帶返調查偵辦。

    捷警隊表示，針對性騷擾與偷拍熱點，捷運警察已規劃高密度巡邏守望勤務，全系統監視器全面監控。任何人在捷運系統內進行偷拍等不法行為，捷警接獲報案將立即逮捕並依法移送偵辦。

    此外，捷警表示因近日天氣日漸炎熱，乘客穿著較輕薄短少，民眾搭乘捷運手扶梯時應提高警覺，注意後方有無可疑對象貼近性騷或偷拍，為避免手扶梯高低差之視角，建議搭乘時，可使用包包等物遮蔽，如遇可疑人貼近或有異常舉動時，應設法遠離及留意觀察，或撥打110報案電話，或就近找站務人員及保全協助，以維大眾搭乘捷運安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播