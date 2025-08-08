為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南投埔里民宅瓦斯氣爆57歲男命危送醫 車門被炸出一個洞

    埔里市區一間透天厝發生瓦斯氣爆，二、三樓落地門炸開脫落，玻璃碎滿地。（埔里警分局提供）

    2025/08/08 12:42

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮市區1戶透天民宅上午發生瓦斯氣爆，威力猛烈房子玻璃炸開、碎片四散，連停著的汽車車門都被炸出一個洞，所幸未波及鄰居，屋內57歲男子有70%燒燙傷，有生命危險，已送醫急救，氣爆原因有待消防局調查。

    埔里鎮市區新生路一間透天厝，上午近9時突然傳出爆炸巨響，該民宅左右鄰居都明顯感覺震動，爆炸威力強大，不只玻璃全炸開，玻璃碎裂飛出，甚至落地門也掉落到路上，還將路邊停放的汽車車門炸出一個洞。

    發生氣爆的民宅內當時只有57歲的魏姓男子在家，魏男嚴重灼傷，全身有70%燒燙傷，已轉送中山醫院急救。

    據了解，發生氣爆的地點疑似在ㄧ、二樓的樓梯間，為何該位置會瓦斯氣爆，原因有待消防局調查。

    由於氣爆炸出的玻璃碎片四散，埔里鎮公所緊急出動清潔隊員和垃圾車處理玻璃碎片和其他碎裂物，以免有人誤踩受傷。

    消防局調派人車救援。（埔里警分局提供）

    氣爆威力強大，停在路邊汽車的車門被炸了一個洞。（埔里鎮公所提供）

    氣爆民宅門窗炸脫落。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮公所清潔隊清掃地面玻璃碎片。（埔里鎮公所提供）

