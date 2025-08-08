進台大校園抓逃逸外勞引發學生恐慌 移民署道歉了

移民署（資料照）

2025/08/08 12:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署台北市專勤隊7日下午進入台大校園查緝逮捕1名越南籍逃逸失聯移工。但因移民署事先未向校方通報和沒有校方人員陪同，引發質疑移民署無視「大學校園自治」精神的疑慮和質疑，移民署與台北市勞動重建運用處事後前往台大說明並致歉，承諾未來將尊重校園自治原則，並強化事前聯繫作業。

據了解，台北市勞動重建運用處是接獲檢舉，指稱有越南籍逃逸移工藏身在台大校園內，於是要求台北市專勤隊派出1名隊員搭配勞運處3名稽查人員，共同前往台大校園內攤商進行查處。

請繼續往下閱讀...

由於4名查緝人員均穿著便服，尋找過程中還有攔查學生的動作，當下就引起不少過往學生的驚慌和議論，還有人以為是有不法分子侵入校園尋仇。查緝人員最後順利查找到失聯移工才離去。

由於根據「警察人員進入校園執法相關機制」規定，警方未經校方同意，不得任意進入校園，因此移民署和勞運處的行為已觸碰到校園自治的敏感議題；此事件引起學生們陸續關注，並在臉書社團「台大交流版」討論，台大學生會最終留言表示，他們已組成專案小組，將進行後續處理。

台大校方至為不滿，因此向移民署提出嚴重抗議。移民署與勞運處人員得知後，立即前往台大向校方人員解釋，並一再表達歉意。

移民署表示，當日現場查獲1名越南籍失聯移工非法工作。現場盤查作為僅限該攤商員工及一名欲離開現場的非法雇主兒子，並未盤查任何學生。惟查察作業未事先聯繫校方，致引發校園疑慮，移民署對此深表歉意，將深刻檢討相關通報機制，強化跨機關（校方）協調聯繫。

移民署表示，當天下午已立即會同勞運處前往台灣大學向校方說明並致歉，未來將持續秉持依法行政、尊重校園與維護公共安全之原則，精進執勤合宜性並強化事前聯繫作業。另有關查獲攤商非法雇主及非法工作之失聯移工，將依相關規定移由勞政主管機關裁處。

