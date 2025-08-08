為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不滿遭洩露個資 「剷除黑芯」前發言人赴北檢控告國民黨花蓮6民代

    「剷除黑芯」前發言人小令今赴北檢控告國民黨花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、林正福、吳建志及市代會主席楊哲灃、副主席黃達祥6人涉違反個資法、選罷法等。（記者王定傳攝）

    2025/08/08 12:35

    〔記者王定傳／台北報導〕今年7月23日，正值大罷免前夕，花蓮縣議會國民黨團開記者會指控，罷團「剷除黑芯」發言人小令曾在中國經商；「剷除黑芯」當時聲明回應，人民本就享有合法與外國商務往來自由。事後，小令認為，對方傾全力攻擊只是平民、志工身分的她並公開個資，為防止更多公民朋友受害，今前往台北地檢署控告國民黨花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、林正福、吳建志及市代會主席楊哲灃、副主席黃達祥6人涉違反個資法、選罷法、刑法妨害名譽等罪嫌。

    花蓮縣議會國民黨團在7月23日舉行記者會，整場記者會由黨團發言人吳建志照本宣科，詳細揭露小令的工作經驗，並稱她「抗中保台是假的，靠中賺錢才是真的」；「剷除黑芯」則回應，人民本來就享有合法與外國商務往來的自由，此為自由貿易之精神。

    小令今受訪時質疑，國民黨如何取得她的個資？她說，自己只是罷免國民黨立委徐巧芯公民團體的發言人，從頭到尾僅為志工、平民，並無計畫參選，對方卻傾花蓮黨部之力攻擊，並揭露她的姓名、工作經驗等個資，此風不可長，並質問國民黨：「是否2026至2028年，站在你們對立面者，都要接受這種對待？」她表示自己一定會堅持下去控告到底。

    小令並指出，對方未經同意揭露她的工作經驗等資訊，涉違反個資法，在記者會上稱她是「雙面人」等，涉公然侮辱及誹謗罪嫌，另透過媒體發布不實訊息，意圖打擊罷免正當性，屬「其他非法方法」妨害行使罷免權行為，涉違反選罷法。

