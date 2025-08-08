為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    不到1公分鋼彈射破大樓玻璃 越籍移工落網稱「打罐頭」

    烏日區12層新建住宅大樓遭不明鋼珠射擊。（tong_102183提供）

    烏日區12層新建住宅大樓遭不明鋼珠射擊。（tong_102183提供）

    2025/08/08 13:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區一棟新建2年的12層樓高住宅大樓，住戶6日在客廳休息時驚見落地窗玻璃遭不明鋼珠射擊，玻璃碎裂像蜘蛛網，甚至有鋼珠掉在家中地板，警方逮捕阮姓越籍移工，阮嫌稱持強力彈弓「打瓶瓶罐罐」，不慎打進住宅，訊後依毀損罪嫌送辦。

    烏日警分局今表示，中華路某社區大樓4戶住戶窗戶玻璃，陸續遭鋼珠擊中造成龜裂，警方於7日深夜趕往鄰近工地逮捕阮嫌（30歲）到案，查扣作案強力彈弓及不到1公分鋼珠彈數十顆，阮嫌坦承下工後射彈珠「沒想到會打那麼遠。」

    被害住戶位於7、8樓，住戶說，「地上還有小小的瓦斯鋼瓶，真的超可怕」，至少有3戶住家落地窗玻璃遭鋼珠射擊，玻璃碎裂像蜘蛛網，甚至有鋼珠掉在家中地板，更誇張的是社區對面根本沒有大樓，只有鐵道與馬路。

    烏日警分局偵查隊長林宏霖說，阮嫌來台8個多月，供稱下工後打彈珠玩樂，與社區住戶並無結怨，並非針對社區射擊，是用強力彈弓「打瓶瓶罐罐」，不小心才打進住宅，訊後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    阮姓越籍移工（中）稱「打瓶瓶罐罐」，不慎打進住宅。（讀者提供）

    阮姓越籍移工（中）稱「打瓶瓶罐罐」，不慎打進住宅。（讀者提供）

    阮姓越籍移工持強力彈弓，並使用鋼珠彈。（讀者提供）

    阮姓越籍移工持強力彈弓，並使用鋼珠彈。（讀者提供）

