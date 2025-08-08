為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    屏縣警局督察長、主祕、里港、內埔分局長就職 副縣長促重視打詐與交通

    副縣長黃國榮主持屏東縣警局督察長、主祕、里港、內埔分局長就職典禮。（記者葉永騫攝）

    副縣長黃國榮主持屏東縣警局督察長、主祕、里港、內埔分局長就職典禮。（記者葉永騫攝）

    2025/08/08 13:20

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局今天（8日）上午10時舉行里港、內埔分局長就職典禮，由屏東縣副縣長黃國榮主持，這次新任為督察長簡彥匡、主任祕書張澤銘、內埔分局長江世宏、里港分局長邱逸樵4人，黃國榮表示，縣長相當重視打詐及交通等治安工作，希望大家全力以赴。

    新任督察長簡彥匡，中央警察大學59期刑事警察學系、刑事警察研究所碩士畢業，歷任枋寮、潮州分局、嘉義市第二分局長及台東縣警察局主任秘書等重要職務。

    新任主任秘書張澤銘，中央警察大學66期行政警察學系、國立中山大學資訊管理研究所碩士畢業，歷任基隆市第二分局、雲林縣港分局及斗六分局分局長等重要職務。

    新任里港分局分局長邱逸樵，中央警察大學66期公共安全學系、國立中正大學犯罪防治研究所碩士畢業，歷任台南市白河分局交通組長、學甲分局保安民防組長及南投信義分局分局長等重要職務。

    新任內埔分局分局長江世宏，中央警察大學63期鑑識學系、高雄醫學大學基礎醫學研究所碩士畢業，歷任高雄市警局刑事鑑識中心警務正、婦幼警察隊行政組長及花蓮縣鳳林分局長等重要職務。

    屏東縣警局督察長、主祕、里港、內埔分局長就職典禮。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局督察長、主祕、里港、內埔分局長就職典禮。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局里港、內埔分局長宣誓就職。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局里港、內埔分局長宣誓就職。（記者葉永騫攝）

