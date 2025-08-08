為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    前後對照圖曝光！東港安泰醫院「長出」整間超商 大違建拆光

    違建拆除前 。（記者陳彥廷攝）

    違建拆除前 。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/08 12:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港安泰醫院在去年10月3日發生大火，因使用延長線不慎，竟釀火災，讓整個D棟之動力供應中心付之一炬，而這把火也燒出安泰醫院近半為大違建的事實，其中甚至有「整棟」憑空生出的違建，在拆除前後比對中，可看出明顯的差異。

    去年10月3日上午，屏東縣東港鎮「安泰醫療社團法人安泰醫院」發生嚴重火災事故，造成9人死亡、多人嗆傷悲劇，火勢更延燒至多樓層，造成建築物嚴重毀損，擔任立委且具有主導決策地位的現任榮譽院長蘇清泉及其兄蘇威菘，在繳付公庫共1500萬元後，換得緩起訴處分，屏東縣政府則表示深感遺憾，認為有違社會常理。

    在屏縣府拆除違建的過程中，曾發生大型機具因為辦公室及1棟建物阻擋無法順利出入，後來經比對，才發現連這兩棟建物也屬違建，形成「違建阻擋拆違建的車輛進出」，緩起訴處分後，媒體到場拍攝，發現該建物及辦公室延伸處皆全面消失，這才發現其中一棟建物根本是獨立建物，而非依附原有建物後才增建而出，等同是「憑空」長出的違建。

    據悉，該建物為出租予某超商使用，由於是院內唯一一間，等同是獨門獨市，生意相當好，且在火災後卻依舊營業，直到全面拆除後才銷聲匿跡，離譜行徑令人咋舌，記者曾詢問該超商體系公關如何處置，至今仍未獲回應，當時的店員則稱並不知道是違建。

    違建拆除後。（記者陳彥廷攝）

    違建拆除後。（記者陳彥廷攝）

    違建拆除前 。（記者陳彥廷攝）

    違建拆除前 。（記者陳彥廷攝）

