警處理租屋糾紛遭房客砍殺 「破相」留下大面積疤痕

2025/08/08 13:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕40歲何姓男子借住友人家卻賴著不肯搬離，友人報警，何男竟持美工刀攻擊前來處理糾紛的趙姓員警，趙員臉部及雙手多處刀傷，法官依殺人未遂罪重判何男徒刑7年6月定讞；由於趙員被砍後臉部留下大面積疤痕，嚴重影響面容，他另告向何男求償110萬餘元，法官判何男應賠60萬餘元。

判決指出，2023年12月4日凌晨2點多，41歲邱姓男子不願再讓從事回收食用廢油工作的何姓友人繼續借住他家，邱開口要求何男搬離，何不肯，雙方為此爆發口角衝突。

邱男不想再吵，於是報警請警方出面協助，小港分局漢民派出所趙姓、洪姓員警獲報到場後，趙員請雙方出示證件並探詢衝突原因時，何男突然從口袋裡掏出一把美工刀，二話不說直接朝員警的臉部、雙手等部位揮砍，趙員來不及反應身中數刀，鮮血直流，何男也被隨後獲報到場的快打部隊壓制逮捕。

趙員送醫時意識清楚，但因身上有很多刀傷，住院9天後才得以返家休養；高雄地院審理時，何男坦承犯行，但企圖用「精神障礙」替自己減刑、脫罪，但法官查無何男精神病史，依殺人未遂罪重判徒刑7年6月，何不服上訴二審，仍被法官駁回，最後上訴最高法院一樣被駁，全案定讞。

趙員受傷後雖然性命無礙，但臉部遺留大面積疤痕，嚴重影響面容，且嘴部及手部傷勢迄今尚未痊癒，留有神經損傷等後遺症，影響原有咀嚼及持握功能，他向何男提告求償110萬餘元的賠償，高雄地院審理時，何未出庭替自己辯護，法官根據員警受侵害程度，判何男應賠60萬餘元，可上訴。

