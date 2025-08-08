為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    騎微型電動二輪車搖晃遇臨檢逃逸 被警攔下拒酒測恐罰18萬

    林姓男子拒絕酒測，被警方開罰。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/08 12:32

    〔記者劉慶侯／台北報導〕53歲林姓男子，昨日下午騎乘微型電動二輪車，在北市羅斯福路三段210巷弄間行駛，被巡邏經過的員警發現駕駛不穩左搖右晃，警方欲攔下臨檢時，林男卻加速逃逸。警方經追逐攔截聞到對方身上有濃重酒味，林嫌拒絕酒測，恐將吃上高達18萬元的罰款。

    北市警中正二分局思源街派出所員警，是昨（7）日下午5時許巡經羅斯福路三段210巷時，見林男騎乘微型電動二輪車自羅斯福路三段210巷8弄往西方向行駛。警方見林男行車搖搖晃晃不穩欲上前盤查，林男見到員警靠近便調頭駛離。

    警方上前追逐約10公尺林男才停下。警方盤查聞到對方渾身散發濃厚酒氣，要求進行酒測時，林男不願配合、也不願告知自己的年籍資料，仍欲騎乘電動二輪車離去，員警迅速上前制止，但地為坡道不平，林男自摔在地。

    員警告知林男施行酒測應注意事項，他辯稱是昨日喝酒，但仍拒絕接受酒測，警方最後依道路交通管理處罰條例第73條第3項告發，並查扣男子騎乘的微型電動二輪車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

