為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    移民署進校園抓人 台大學生會譴責非法盤查

    台大學生會強烈譴責移民署未經任何通報擅自進入校園執行查緝。（台大學生會提供）

    台大學生會強烈譴責移民署未經任何通報擅自進入校園執行查緝。（台大學生會提供）

    2025/08/08 12:08

    〔記者楊綿傑／台北報導〕移民署人員疑似因盤查非法移工，未向校方通報或取得同意，就進入台大學生餐廳進行查緝行動，台大學生會今表達強烈譴責，也要求移民署說明、檢討相關程序，並與教育部制定「校園執法準則」，以保障校方知情及學生權益。

    學生會描述，昨中午數名移民署人員在未穿著制服、未表明身分與未說明理由的情況下，於校園內追趕並攔停1位騎乘腳踏車的校內民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。該民眾在明顯受到驚嚇之下，受迫於公眾場合大聲報出其身分證字號，還被平板拍照掃描其正臉，後續人員轉進學餐帶走一名廚工，但整起行動無見校方代表陪同，也未在事前通報。

    台大學生會學權部長李瑞霖指出，入校查緝行動顯現執法程序中長期未受監督之結構性漏洞。包括未向校方通報便入校查捕；執法過程未穿制服、未出示證件；未說明盤查理由即限制民眾行動與蒐集個資；在教育機構內以粗暴方式執法，嚴重干擾校園秩序。

    李瑞霖認為，此舉未經校方同意、無緊急必要，不但違反基本程序、比例原則與最小侵害原則，更讓校園自主蕩然無存，損害台大國際聲譽與學術自由，並造成師生民眾人心惶惶。此案非個案疏失，已涉及制度性程序瑕疵與執法過程中對人民基本權利的侵害。

    李瑞霖要求，移民署應即公開盤查與抓捕行動之完整過程，說明被帶離人員與現況；並檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，建立公開、可稽核之執法原則；且應與教育部共同制定厲行「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

    相關新聞請見

    入校查緝非法移工未通報 台大：將與移民署溝通校園執法機制

    進台大校園抓逃逸外勞引發學生恐慌 移民署道歉了

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播