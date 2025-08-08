移民署進校園抓人 台大學生會譴責非法盤查

台大學生會強烈譴責移民署未經任何通報擅自進入校園執行查緝。（台大學生會提供）

2025/08/08 12:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕移民署人員疑似因盤查非法移工，未向校方通報或取得同意，就進入台大學生餐廳進行查緝行動，台大學生會今表達強烈譴責，也要求移民署說明、檢討相關程序，並與教育部制定「校園執法準則」，以保障校方知情及學生權益。

學生會描述，昨中午數名移民署人員在未穿著制服、未表明身分與未說明理由的情況下，於校園內追趕並攔停1位騎乘腳踏車的校內民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。該民眾在明顯受到驚嚇之下，受迫於公眾場合大聲報出其身分證字號，還被平板拍照掃描其正臉，後續人員轉進學餐帶走一名廚工，但整起行動無見校方代表陪同，也未在事前通報。

台大學生會學權部長李瑞霖指出，入校查緝行動顯現執法程序中長期未受監督之結構性漏洞。包括未向校方通報便入校查捕；執法過程未穿制服、未出示證件；未說明盤查理由即限制民眾行動與蒐集個資；在教育機構內以粗暴方式執法，嚴重干擾校園秩序。

李瑞霖認為，此舉未經校方同意、無緊急必要，不但違反基本程序、比例原則與最小侵害原則，更讓校園自主蕩然無存，損害台大國際聲譽與學術自由，並造成師生民眾人心惶惶。此案非個案疏失，已涉及制度性程序瑕疵與執法過程中對人民基本權利的侵害。

李瑞霖要求，移民署應即公開盤查與抓捕行動之完整過程，說明被帶離人員與現況；並檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，建立公開、可稽核之執法原則；且應與教育部共同制定厲行「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

