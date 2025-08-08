為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗縣警局人事異動 新任督察長與3位分局長上任

    苗栗縣警察局督察長及苗栗、頭份、大湖3警分局長異動，今（8）日辦理交接。（警察局提供）

    苗栗縣警察局督察長及苗栗、頭份、大湖3警分局長異動，今（8）日辦理交接。（警察局提供）

    2025/08/08 12:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政署下半年第二波中高階警察人事調整，苗栗縣警察局督察長及苗栗、頭份、大湖3警分局長異動，今（8）日辦理交接，由縣長鍾東錦主持，感謝卸任者的付出，期勉新任者持續帶領員警做好警政工作，守護苗栗治安。

    警察局新任督察長由鐵路警察局督察長林明鋒調任、苗栗警分局長由基隆市警察局第一分局長簡龍宏調任、頭份警分局長由屏東縣警察局內埔分局長郭譯隆調任、大湖警分局長由桃園市警察局蘆竹警分局保安民防組組長黃朝偉調陞。

    交接典禮於上午在警察局禮堂舉行，由鍾東錦主持，局長王森瑒進行監交，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

    鍾東錦致詞感謝卸任督察長林永勝、苗栗警分局長潘嘉旺、頭份警分局長林育旺及大湖警分局長黃文智，因服務期間戮力從公，展現良好的領導能力及工作績效，此次獲得內政部警政署拔擢重用，分別榮調（陞）更重要職務，表示祝賀，並期勉新任者持續帶領員警做好警政工作，守護苗栗治安。

    新任苗栗警分局長簡龍宏（左）、頭份警分局長郭議隆（中）、大湖警分局長黃朝偉（右）。（記者彭健禮攝）

    新任苗栗警分局長簡龍宏（左）、頭份警分局長郭議隆（中）、大湖警分局長黃朝偉（右）。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣警察局新任督察長林明鋒。（警察局提供）

    苗栗縣警察局新任督察長林明鋒。（警察局提供）

