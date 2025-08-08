為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    基隆車站街友滋事頻傳 鐵警設機動派出所提升見警率

    鐵路警察局台北分局即日起在基隆車站設置機動派出所，結合線上警力加強巡邏，提高見警率，確保民眾安全。（記者林嘉東翻攝）

    鐵路警察局台北分局即日起在基隆車站設置機動派出所，結合線上警力加強巡邏，提高見警率，確保民眾安全。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/08 12:02

    〔記者林嘉東／基隆報導〕針對街友被控騷擾、毆打、言語攻擊台鐵基隆站務員與乘客，鐵路警察局台北分局（8日）起在基隆車站設置機動派出所，結合線上警力加強巡邏，提高見警率，確保民眾安全。

    針對台鐵產業工會昨晚指出，台鐵基隆站從7月底至今，每天遭街友騷擾至少3次以上，毆打、言語攻擊站務員，甚至在下班後尾隨跟蹤站員回家，並發布街友惡意挑釁、攻擊站務員的影片，與騎自行車惡意撞擊站內的旅客。

    鐵路警察局台北分局分局長陳建豪今天上午表示，台北分局自即日起調派警力，於基隆車站設立機動派出所，並結合本局護車大隊線上警力，加強基隆車站相關勤務作為，提升見警率，以確保民眾安全。

    鐵路警察台北分局在基隆火車站成立機動派出所後，鐵警不僅在南站大廳站崗，加強火車站周邊巡邏，對於駐足、盤踞在車站內的街友也實施驅離作為，維護乘客進出安全與秩序。

    另針對基隆車站務員、乘客遭街友攻擊事件，七堵派出所副所長林俊宏表示，7月31日、8月1日都接獲報案，指基隆車站南站大廳有街友咆哮滋事。員警到場制止，余姓男子仍持續咆哮，為預防余男及他人受危害，依警察職權行使法施以管束。

    林俊宏說，余男8月1日騎單車撞到人，被撞者未受傷不提告，警方依違反鐵路法調查後，將余男函移鐵道局裁罰。至於，余男另涉嫌公然侮辱站務員部分，警方已通知站務人員製作筆錄，依法偵辦中。

    鐵路警察局七堵派出所警員今起在基隆南站大廳站崗，加強巡邏，維護站務員安全與車站秩序。（記者林嘉東翻攝）

    鐵路警察局七堵派出所警員今起在基隆南站大廳站崗，加強巡邏，維護站務員安全與車站秩序。（記者林嘉東翻攝）

