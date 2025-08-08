迷姦女友欲800萬元私了 猴急男遭拒重判9年定讞

台北市某公司王姓老闆趁女友洗澡時在她酒杯中投放FM2毒品，待女友昏睡後予以性侵，女友不甘受辱，拒絕他提出的800萬元私了條件，堅持提告，最高法院維持歷審判決，依以藥劑加重強制性交罪重判9年徒刑定讞。示意圖。（資料照）

2025/08/08 11:17

〔記者張文川／台北報導〕台北市某公司王姓老闆，5年前與女友於酒吧消費後到旅館開房間，趁她洗澡時在她酒杯中投放FM2毒品，待女友昏睡後予以性侵，女友不甘受辱，拒絕他提出的800萬元私了條件，堅持提告，最高法院維持歷審判決，依以藥劑加重強制性交罪重判9年徒刑定讞。

判決書指出，2020年4月4日晚間，王男與女友共進晚餐後，再至酒吧飲酒作樂，凌晨投宿北市某旅館，女友去洗澡，眼看好事將成，王男卻太過猴急，在她的啤酒杯中摻入第三級毒品FM2藥劑。

女友喝了啤酒之後陷入昏睡、意識模糊不清，王以欺瞞方式施用毒品性侵，女友醒來發現遭喜愛的男人設局，怒不可遏，堅持報警提告。

王男表示願意賠償800萬元，換取她和解撤告，女友表示「我無法原諒你，你在法庭跟法官說」，就算要和解也要在法庭上談，別再傳私訊騷擾她。

王男在法院堅不認罪，強調是合意性交，沒有下藥迷姦，但女友於警、檢、院多次指證歷歷，細節時序也幾乎一致，歷審皆認定是她的親身經歷，且無構陷或誤解，判處9年刑確定。最高法院判決同時已通知檢方啟動防逃。

