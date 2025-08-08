台東縣警局主秘與關山、成功分局長 今聯合交接布達暨授階

台東縣警局今舉行交接典禮。（記者劉人瑋攝）

2025/08/08 11:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣警察局於今（8）日上午舉行新任主任秘書及關山分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，由台東縣長饒慶鈴主持，並授予新任成功分局長潘俊宏二線四星官階，饒慶鈴期勉新到任的警察伙伴，共同努力維護台東是全國治安及交通最佳的美譽。

交接典禮於上午9時整在該局二樓大禮堂，並邀請地方各級民意代表、治安單位首長、協勤民力、退休警察及所屬員警代表等人參加觀禮。饒慶鈴表示，本次計有主任秘書、關山分局長及成功分局長等重要警職人員異動，調出人員為主任秘書簡彥匡調任屏東縣政府警察局督察長、關山分局分局長鍾國楨調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長。以上同仁自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，相信以他們的工作能力到任新職，必定游刃有餘，更上一層樓。

請繼續往下閱讀...

新任主任秘書張世儒，54歲，中央警察大學64期畢業，由新竹縣政府警察局竹北分局分局長調任；新任關山分局分局長龔士哲，50歲，中央警察大學63期畢業，由成功分局分局長調任；新任成功分局分局長潘俊宏，51歲，中央警察大學62期畢業，由刑事警察局偵查科股長陞任。

台東縣警局今舉行交接典禮。（縣府提供）

台東縣警局今舉行交接典禮。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法