氣炸離婚提告！人妻剛簽完「外遇切結書」 轉身又奔小王懷抱

高雄李姓女子簽「外遇切結書」保證不再出軌，沒想到剛簽完立即奔赴小王懷抱。示意圖（資料照）

2025/08/08 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓女子結婚多年後出軌，李女簽下「外遇切結書」保證不再出軌，結果剛簽完就被老公發現她與小王朱男持續「糾糾纏」，李夫氣炸離婚，還對小王提告求償100萬元，朱男自知理虧願意賠錢，但說自己有兩個子女要養，賠不起這麼多錢，法官判他應賠30萬元。

判決指出，李女與擔任工程師的朱男發生婚外情後，兩人不但相約出遊並發生性行為，無法見面時，還會互傳簡訊表達愛意；2023年10月，李女丈夫發現老婆出軌後，從李女的手機中找到「我也很想你，也很想抱抱你」、「小寶貝，我也愛你～」、「很想幫你洗一洗（身體）比較快」等訊息內容。

李夫向老婆質問，老婆坦承與朱男有染，平均一個月會見面一次，最頻繁的情況是一個月發生三次性行為，但李女保證不會再犯，希望老公原諒她；李夫想再給老婆一次機會，要求她簽下「外遇切結書」保證不再出軌，否則就要賠100萬元，沒想到李女才剛簽完切結書，轉頭又奔往朱男的懷抱。

李夫不再隱忍，鐵了心跟李女離婚外，並向朱男提告求償100萬元；高雄地方法院審理時，朱男坦承與李女發生7次性行為，並自知理虧願意賠錢，但說自己有兩個子女要養，賠不起這麼多錢，希望能私下跟李夫調解，但李夫拒絕，法官認定朱男侵害配偶權，判他應賠30萬元，可上訴。

