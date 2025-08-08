為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台東鯉魚山又有命案！ 遊民赤膊躺涼亭

    鯉魚山再次發生命案。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/08 11:09

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市鯉魚山今早又發生命案，年近50歲彭姓男子被發現陳屍在靠近山下的涼亭，早上運動的民眾見他赤膊躺在亭內，民眾表示，這已經是近期附近發生的第3起命案，其中2起為遊民。

    警方表示，在死者身旁發現一包藥袋，員警獲報立即趕赴現場，現場救護人員檢視該男已明顯死亡，經初步調查，死者彭姓中年男子身上無明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡，本案已報請台東地檢署檢察官相驗釐清死因。

    7月31日，鯉魚山龍鳳塔旁的涼亭被發現有人陳屍涼亭內，來自台中的葉姓男子被發現胸口中刀，加上現場遺留水果刀，死者並沒有地緣關係，警方從死者下火車的監視器開始調閱，目前檢警認定偏向自殺。

    8月1日體育館發生遊民遭打死，死者蘇姓遊民與另2位遊民酒後發生衝突，蘇某遭毆打死亡後，2嫌被逮時還在宿醉中，目前仍在聲押中。

    而今天發生命案，警方發現彭姓死者7月28日就去看急診，本身有慢性病，體型已瘦成皮包骨，有可能因疾病猝死，詳細死因仍待釐清。

    但附近民眾表示，死者日前已和其他遊民衝突、肋骨骨折，「台東分局中興派出所效率是很高，但一直發生命案，實在太頻繁」。

