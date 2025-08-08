宜蘭縣警局督察長、分局長交接 首要強化交通疏導及打詐

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右2）主持宜蘭縣警察局卸、新任分局長交接，宜蘭縣警察局長劉炯炫擔任監交人（左2），左1為新任督察長潘智強、右1是新任宜蘭分局長呂文廷。（記者王峻祺攝）

2025/08/08 11:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕警政署5日發布重要警職人事調整，宜蘭縣警察局今天舉行卸、新任督察長、分局長聯合交接典禮，共計5人進行調整。代理縣長林茂盛出席主持，期許警方未來首要強化交通疏導，同時打擊詐騙，並提高民眾識詐、防詐能力。

林茂盛今天主持交接典禮，宜蘭縣警察局長劉炯炫擔任監交人。督察長廖韋勝升任台北市警察局督察，宜蘭分局長潘智強調升宜蘭縣警察局督察長；澎湖縣警察局馬公分局長呂文廷調任宜蘭分局長；蘇澳分局長邱錦堂調任雲林縣警察局台西分局長；新北市警察局中和分局交通組長詹惇貿調任蘇澳分局長。

林茂盛說，隨著雪山隧道與蘇花改完工通車，宜蘭旅遊人氣大增，假日交通壅塞問題漸趨嚴峻，期許警方強化交通疏導與秩序維護，透過智慧監控、警力調度與他單位協力，維護交通安全順暢。

他指出，近年電信與網路詐騙案也層出不窮，遏止詐欺犯罪已是維護社會治安第一要務，請警方持續以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」為策略核心，全面提升詐欺打擊能量，另外，毒品犯罪侵蝕社會根基、破壞家庭幸福，也要溯源查緝製毒源頭、強力緝毒掃黑，維持社會治安。

宜蘭縣警察局新任督察長潘智強（左起）、宜蘭分局長呂文廷、蘇澳分局長詹惇貿。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左1）主持宜蘭縣警察局卸、新任分局長交接，宜蘭縣警察局新任督察長潘志強（左2起）、宜蘭分局長呂文廷、蘇澳分局長詹惇貿。（記者王峻祺攝）

