主管酒後撫胸摸臀！OL驚喊「救我」逃離魔爪

2025/08/08 11:29

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市許姓主管去年與公司同事聚餐，卻在酒店房間內對女同事伸出狼爪，先後熊抱、撫摸胸臀並試圖性交，遭女方強烈反抗並呼喊「救我」，所幸及時喚醒另一名女同事制止，性侵並未得逞。士林地院審理，認定許男犯行明確，依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年6月，全案可上訴。

判決指出，許男與被害人A女同為某公司員工，去年7月18日晚間在台北市金色三麥餐廳與多名同事開會、聚餐後，許邀A女與3名同事到他預訂的君品酒店房間續攤飲酒。直至深夜2時許，其他男同事陸續離開，房內僅剩許、A女及另一名女同事。事發時，B女已熟睡，而A女則躺在床邊滑手機。

許男見狀，從沙發移至床邊，翻上床從背後熊抱A女，並將手伸入內衣、內褲，觸摸胸部與臀部，甚至壓住A女身體，試圖發生性行為。A女不斷掙扎、推拒，更多次提醒：「你有老婆」、「不要再繼續了」，並在體力不支時伸手搖醒B女，高聲呼喊「救我」；B女被叫醒後，兩人隨即躲進浴室迴避，許男才作罷。

事後，A女向公司申訴並報案。許則否認犯行，辯稱自己酒醉斷片，並質疑僅憑A女單一指述不足採信。

士林地院法官審酌，A女證詞詳盡一致，且與B女等證人供述相符，並無誣陷動機，認定許確有意圖違反意願性交之行為，因遭反抗未得逞，構成強制性交未遂罪，且未與被害人和解或賠償，難獲輕判，判刑2年6月。

