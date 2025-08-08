貨車司機淪藥頭 貸款30萬販毒被逮

高雄毒品交易據點遭破獲，警方一網打盡三嫌，其中主嫌薛男。（民眾提供）

2025/08/08 11:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾當過職業貨車司機的薛姓男子染上毒癮，吸毒還幫藥腳代購毒品，竟索性貸款30萬元，自己當起藥頭，以每公克1500至2000元不等賣給藥腳，還找來林姓、鄧姓男子當下線販毒，被高雄市刑警大隊一網成擒。

刑大偵八隊今（8）日召開記者會表示，警方於今年4月底偵辦多起毒品案，經分析相關資料偵辦，查知薛嫌（49歲）、林嫌（56歲）、鄧嫌（37歲）等3人從事毒品犯罪，並以鳳山區為販毒交易據點，嚴重影響社會治安，刑大會同新興分局、保三等單位共組專案小組，報請檢察官王朝弘指揮偵辦。

專案小組掌握3人行蹤與毒品藏匿地點，發現鄧嫌疑神疑鬼，懷疑已被人檢舉，不敢回家，平日都躲藏在商旅內，警方持搜索票與拘票前往3嫌住處查緝，在3人車上及房間查扣大量毒品安非他命、大麻、海洛因、依托咪酯煙油、依托咪酯煙彈等毒品逾250公克，並查扣到電子磅秤、電子煙彈殼及手機等證物。

其中還有一大包市價約50萬元的安非他命，幾乎尚未銷售即遭警方查扣，阻斷大量毒品流入市面的危害，全案經調查後，前日移送高雄地檢署偵辦，其中薛嫌、林嫌經聲押後裁定羈押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄毒品交易據點遭破獲，警方一網打盡三嫌，其中共犯鄧男。（民眾提供）

高雄毒品交易據點遭破獲，警方一網打盡三嫌，其中共犯林男。（民眾提供）

警方查獲大批毒品。（民眾提供）

