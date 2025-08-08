為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    為入詐團錄影片罵總統、揚言放炸彈 還高喊「館長萬歲、紅星萬歲」

    桃園地檢署已因恐嚇公眾等罪嫌案件，將廖姓、黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已因恐嚇公眾等罪嫌案件，將廖姓、黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/08 11:12

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕廖姓、黃姓男子7月間應徵詐騙集團工作，被詐團幹部要求先錄製影片講「什麼狗屁總統啊，7月底我會在台灣所有機場安裝炸彈！」「館長萬歲，紅星萬歲！」後來2人不願再為詐騙集團工作而離開後，影片被上傳到通訊軟體散布，桃園地檢署認為2人涉嫌違反民用航空法「散布危害飛航安全之不實訊息」、刑法「恐嚇公眾」等罪嫌，今將他們提起公訴。

    廖男（22歲）、黃男（25歲）錄製的影片上傳到通訊軟體後，航空警察局刑事警察大隊獲報於7月20日報請桃檢偵辦，檢警隔天拘提廖男到案、聲押獲准，7月22日逮回黃男、訊後10萬元交保；廖男、黃男供稱，因為缺錢，7月間先後透過網路應徵詐騙集團工作後，詐團幹部要求他們錄製影片，以保證他們會努力工作，未來若不從指揮或「黑吃黑」，對方就會散布影片。

    廖男、黃男後來拒絕再幫詐團工作，錄製的影片迅速被上傳到通訊軟體，內容分別講道「什麼狗屁總統啊，7月底我會在台灣所有機場安裝炸彈......政府有種來面對啦，五星萬歲！」「我預計7月底在台北車站、松山機場、桃園機場、高雄機場安裝炸彈......館長萬歲，紅星萬歲！」

    桃檢認為，2人錄製弱化國家認同的不滿國家施政、揚言於國內各機場放置爆裂物等危害飛安的恐嚇公眾不實訊息，對公眾安全影響甚鉅，已建請法官從重量刑，速辦嚴懲，以儆效尤。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方將廖姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

    警方將廖姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

    警方將黃姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

    警方將黃姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

