涉組織犯罪、恐嚇取財 竹聯幫明仁會前會長京葵等10人起訴

竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰。（資料照）

2025/08/08 11:12

〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰，涉指揮、發起犯罪組織，指派手下「總顧問」劉耀銘命小弟對外開發討債案件，過程中涉及傷害、恐嚇、逼簽等犯罪行為，台北地檢署今日依違反「組織犯罪條例」指揮犯罪組織、以言語明示或暗示其等為犯罪組織成員而要求他人履行債務、刑法恐嚇取財未遂等罪嫌起訴林立騰。

其他幫眾劉耀銘、前總召余少弘等9人分涉組織犯罪、刑法妨害自由、加重強盜、恐嚇取財等罪嫌，全案共10人起訴，林立騰仍在押中。

檢警調查，林立騰是體育好手，高中及大學時曾代表學校參加全國中等學校運動會、全國大專運動會團體組，都拿下冠軍；怎料，畢業後未從事教職，反而染黑加入竹聯幫雷堂，憑著矯健身手能打敢打，迅速竄起成為雷堂頭號戰將，後更加入明仁會成為會長。

檢警調查，明仁會在林立騰、劉耀銘帶領下，指揮余少弘等人在外開發討債案件，將案件帶回台北市中山區的據點後，聽候劉嫌發落，由劉親自或指揮小弟以暴力手段討債。

檢警查出，明仁會幫眾們總計涉及至少5起暴力討債案件，包含2021年間，一名被害者阿強（化名）與江姓男子發生車禍後，經法院判決須賠償69萬餘元，卻遲未給付款項。

江因此找上明仁會友人陳冠翔請他幫忙催收債務，去年1月討債過程中，明仁會份子竟趁被害者進入據點先還10萬元款項時，拉下鐵門拘禁，以阿強在網路嗆明仁會，逼他簽2張本票合計1050萬元，隨後將阿強持本票的照片製成海報，前往阿強住處附近張貼，逼他吐錢，被害人不堪其擾，只好搬家。

檢警調查，明仁會份子仍不放過阿強，因不滿阿強簽完本票後只交出40萬元，輪流電話恫嚇：「把你小孩子抓過來兩隻腳打斷」等，林立騰更接過電話亮出名號：「我叫京葵」，要阿強吐錢。

不僅如此，明仁會份子還涉拘禁另一名被害者逼簽73萬元本票，甚至為了避免他報警，竟要他開車載著毒品繞一圈回據點後，假意拿錢交付並拍攝過程，營造他賣毒假象；另還涉及2起逼簽本票案等；今年4月間，檢方指揮警方前往據點攻堅，發現「喪屍煙彈」依托咪酯分裝工廠，進一步查出，劉燿銘在該據點以104萬元販賣2公斤K他命。

