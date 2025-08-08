為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    疑與女友吵架 現役軍人墜樓不治

    馬公市某飯店住戶，傳出深夜墜樓意外。（馬公警分局提供）

    馬公市某飯店住戶，傳出深夜墜樓意外。（馬公警分局提供）

    2025/08/08 10:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（8）是一年一度的父親節，澎湖縣凌晨卻傳出憾事！澎湖縣政府警察局110報案台，轉119通報指稱於今日凌晨1時11分許接獲報案，馬公市光武街某處發生一起墜樓事件，警方獲報後立即通報所轄啟明派出所派員趕赴現場處理，男子已墜地身亡。

    根據初步了解，報案人為涂女（91年次），與死者高男（93年次）曾為情侶關係，2人當晚於租屋處發生爭吵與肢體拉扯後，高男負氣從樓上跳下。警消人員獲報後趕抵現場，迅速將高男送往衛生福利部澎湖醫院急救，惟經搶救仍於今日清晨3時18分宣告不治。

    現場由馬公警分局轄區派出所依規定封鎖現場，協助家屬進行後續筆錄及相驗事宜，由於男子為現役軍人，家屬都居在台灣，今日將從台灣搭機趕抵澎湖，暫時先由部隊協助處理相關後事，為家屬留下最悲傷父親節不好回憶。

    全案已報請澎湖地檢署檢察官刑事相驗，等家屬抵澎會同處理以釐清案發經過與相關責任歸屬，軍方也派員隨同處理，協助善後工作，並加強部隊情緒宣導，安定軍心。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    墜樓現場為某飯店旁，男子送醫後不治。（馬公警分局提供）

    墜樓現場為某飯店旁，男子送醫後不治。（馬公警分局提供）

