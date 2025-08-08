西昌街麻將館屢次死灰復燃 北市警蒐證再度突襲取締

警方查扣各類賭具等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/08 10:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市西昌街的「中華麻將休閒館」，屢被警方查獲涉嫌賭博，但仍悍然繼續營業。轄管萬華分局經蒐證，昨日再次前往突襲取締，查獲倪姓負責人及員工共3人和36名賭客，均依賭博罪嫌究辦。

北市萬華區因地理位置聯接新北市，再加上環境為老舊社區居多等因素，地下職業賭場和以掛羊頭賣狗肉方式公開營業的麻將館、棋牌社或撲克牌休閒協會，一直是警方最頭痛的問題。8月1日上任的分局長陳勇華於是決定先鏟除「假協會、真賭博」這類的惡瘤。

警方調查，位在西昌街的麻將協會，由於每月不法獲利豐厚，可能達近百萬元之鉅，因此一旦被警方查獲涉嫌不法，事後便會以換人頭、換店名等方式重新營業，有時甚至不惜打官司或申訴，讓警方非常頭痛。

萬華分局龍山派出所月前見對方死灰復燃，再次暗中蒐證後發現仍是經營賭場，於是7日持搜索票查緝，現場查獲負責人倪男等3名工作人員、36名賭客，抽頭金8300元、賭金9萬餘元、點數卡一批，監視器營幕、主機1臺、麻將18副、牌尺36支、搬風骰9顆等證物，全數依賭博罪嫌帶回移送偵辦。

警方取締非法營業賭博的麻將協會。（記者劉慶侯翻攝）

