為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    西昌街麻將館屢次死灰復燃 北市警蒐證再度突襲取締

    警方查扣各類賭具等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類賭具等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/08 10:23

    〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市西昌街的「中華麻將休閒館」，屢被警方查獲涉嫌賭博，但仍悍然繼續營業。轄管萬華分局經蒐證，昨日再次前往突襲取締，查獲倪姓負責人及員工共3人和36名賭客，均依賭博罪嫌究辦。

    北市萬華區因地理位置聯接新北市，再加上環境為老舊社區居多等因素，地下職業賭場和以掛羊頭賣狗肉方式公開營業的麻將館、棋牌社或撲克牌休閒協會，一直是警方最頭痛的問題。8月1日上任的分局長陳勇華於是決定先鏟除「假協會、真賭博」這類的惡瘤。

    警方調查，位在西昌街的麻將協會，由於每月不法獲利豐厚，可能達近百萬元之鉅，因此一旦被警方查獲涉嫌不法，事後便會以換人頭、換店名等方式重新營業，有時甚至不惜打官司或申訴，讓警方非常頭痛。

    萬華分局龍山派出所月前見對方死灰復燃，再次暗中蒐證後發現仍是經營賭場，於是7日持搜索票查緝，現場查獲負責人倪男等3名工作人員、36名賭客，抽頭金8300元、賭金9萬餘元、點數卡一批，監視器營幕、主機1臺、麻將18副、牌尺36支、搬風骰9顆等證物，全數依賭博罪嫌帶回移送偵辦。

    警方取締非法營業賭博的麻將協會。（記者劉慶侯翻攝）

    警方取締非法營業賭博的麻將協會。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播