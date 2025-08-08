自製遙控炸彈裝情敵機車上 醋男遭重判15年

警方獲報出動拆彈小組拆除這枚土製炸彈。（資料照、民眾提供）

2025/08/08 10:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕胡姓男子不滿鄭姓男子介入感情，去年10月29日，他自製一組遙控炸彈裝在鄭男機車後輪的避震器上，隔天中午，鄭男取車時被鄰居告知有人在他機車旁鬼鬼祟祟，鄭男探查後驚見炸彈報警，胡男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例重判15年2月，另須賠償鄭男10萬元。

判決指出，胡姓男子（62歲）和黃姓女友交往多時，但他發現黃女對他的態度越來越冷淡，經旁敲側擊打探，胡男懷疑鄭男介入，因此心生怨恨，決定給鄭男一次「記憶深刻」的教訓。

2023年10月29日，胡男在自己經營的美容店裡，在兩瓶玻璃瓶裡裝上火藥、汽油，再用電線連結機械式定時器、微動開關、按式開關及無線接收模組，當無線接收模組收到遙控器訊號後將會產生迴路，進而加熱電熱絲，點燃玻璃瓶內的火藥和汽油，進而產生爆炸效果。

胡男做完炸彈後，趁著凌晨時分偷偷跑到鄭男的機車旁，拆掉後輪避震器後，用膠帶把炸彈固定在避震器位置；隔天中午，鄭男外出取車時，鄰居告訴他，半夜看到有人在他機車旁邊鬼鬼祟祟，鄭男探查後驚見炸彈嚇得報警。

高雄地方法審理時，胡男坦承是要恐嚇鄭男，但辯稱他做時炸彈根本沒有傷人的威力，但法官傳喚刑事局防爆專家作證，證實胡男製造的炸彈具有殺傷力，因此依未經許可製造爆裂物罪判刑15年2月，併科罰金10萬元；胡不服上二訴審被駁回，目前案件仍未定讞。

鄭男另提民事求償500萬元，法院審理時，胡男仍堅稱炸彈沒有殺傷力，只是要嚇人，但說詞不被法官採信，認為他造成鄭男生活恐懼，精神上受到相當痛苦，判他應賠10萬元，可上訴。

